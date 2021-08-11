Здравоохранение

Центр позитронно-эмиссионной томографии построят для онкослужбы в Волгограде

Здравоохранение 11.08.2021 13:27
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11.08.2021 13:27


Центр позитронно-эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ/КТ-центр) создадут на базе Волгоградского областного клинического онкологического диспансера, сообщает ИА «Высота 102». Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе выездного совещания в строящемся консультационно-диагностическом корпусе.
Сейчас пациенты, нуждающиеся в проведении ПЭТ/КТ, вынуждены обращаться в учреждения Воронежа, Москвы и других городов России, которые и без того перегружены.
«Необходимо производить изотопные материалы здесь, тогда качество исследований будет намного выше. Для определенных изотопов срок службы не превышает 15 минут, – отметил глава региона, говоря о решении построить в Волгоградской области ПЭТ/КТ-центра. – Тогда мы сможем сказать, что создали серьезную основу по развитию онкослужбы для всего Юга России. Это будет самый современный центр, отвечающий мировым стандартам».

Строящийся консультационно-диагностический корпус областного онкодиспансера готов на 85% и будет сдан в конце 2021 года. Сейчас выполнена часть отделочных работ, смонтированы инженерные коммуникации – этой зимой помещения уже отапливались. В корпусе будут работать детская и взрослая поликлиники на 100 и 600 помещений в смену, где будут функционировать отделения маммологии, эндоскопии, блок реанимации и интенсивной терапии, клинико-диагностическая лаборатория. Для этих подразделений закуплено почти всё оборудование – его начнут устанавливать сразу после завершения отделочных работ.

«Сейчас также ведутся работы по благоустройству, озеленению прилегающей территории, здесь будет сухой фонтан с подсветкой, парковка», – добавил генеральный директор подрядной организации Александр Гаврюченков.

По соседству с онкодиспансером, который соединен с новым корпусом галереей на третьем этаже, другая компания начала строить радиологический корпус. Для него вырыли котлован глубиной 7 метров, стену которого укрепили 64-ю шпунтами, рассказал начальник строительно-монтажного участка Владимир Колосов. Почти на всю глубину котлована будет уходить -1 этаж, где разместят ускорители для проведения лучевой терапии. Стены этих помещений (каньонов) дополнительно защитят от радиации.
На стройплощадке задействованы автокраны, моторщики, бетонщики, электромонтажники в составе бригады от 15 до 20 человек. К концу августа подрядчик планирует залить бетонную плиту котлована, до конца года – построить железобетонный каркас и приступить к устройству крыши. Сдача радиологического корпуса с процедурными отделениями для радиотерапии и палатами дневного стационара намечена на июль 2022 года. Оборудование для него начнут закупать уже в этом году, отметила главный врач Волгоградского областного онкодиспансера Надежда Коваленко.

В развитие онкослужбы Волгоградской области за последние семь лет вложено более 2,1 млрд рублей, в 2021-2024 годах власти потратят на эти цели еще 4,6 млрд рублей. В прошедшем и текущем годах врачи получили 110 единиц нового оборудования, включая КТ и линейный ускоритель – под эти машины сейчас готовят помещения. На территории региона работают 10 центров амбулаторной онкопомощи, еще четыре откроются в районах до конца 2021 года. С начала 2021 года обследования в ЦАОП прошли 30 тысяч человек. По статистике, с 2014 года выявляемость онкозаболеваний выросла с 3% до 12%, при этом 62% обнаруженных болезней – на ранних стадиях, которые хорошо поддаются лечению.

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