Общество

На Набережной Волгограда губернатор встретился с привитыми общественниками

Общество 05.08.2021 21:40
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05.08.2021 21:40


Губернатор Андрей Бочаров  встретился  с представителями общественности, с которыми обсудил вопросы  социально-экономического развития Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, встреча проходит на Набережной у памятника  БК-31. 
В числе почти 90 участников встречи — представители общественных, ветеранских, религиозных, национальных, казачьих организаций, сфер здравоохранения, образования, науки, АПК, промышленности, культуры, спорта, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, архитектуры, ЖКХ, предпринимательского сообщества, волонтёрского движения, депутатского корпуса; заместители губернатора, курирующие ключевые направления.
 «Мы с вами знаем друг друга немало времени. Со многими я знаком еще до того, как был назначен Президентом исполнять обязанности губернатора Волгоградской области. Вы серьезные и очень сильные профессионалы. Вашим мнением я дорожу. И не буду скрывать, что при принятии решений мы учитываем вашу позицию по тому или иному вопросу. С одной стороны, профессиональное отношение к делу – это всегда сложно. С другой стороны, мне легко с вами общаться, — обратился к присутствующим глава региона. — Мы с вами вместе плечом к плечу реализовывали задачи, спорили, обсуждали, переживали. И я никогда не скрывал ни проблемы, которые у нас есть, ни задачи, которые мы ставим перед собой, и старался вместе с вами в открытой дискуссии найти определенные решения. Но именно так у нас получится результат по всем направлениям, которые мы начали реализовывать. Не всё и не всегда получалось, скажу откровенно. Но в целом те задачи, которые мы вместе ставили — решены. Сделано немало».

Глава региона подчеркнул, что без поддержки активных людей, соратников, жителей Волгоградской области, Президента России, без труда многих и многих поколений жителей реализовать то, что сделано в столь короткие сроки, было бы невозможно. Он напомнил про реализацию таких проектов,  как строительство объездной дороги; работы по комплексному благоустройству во всех муниципальных образованиях Волгоградской области; создание современной транспортной инфраструктуры, включая обновление подвижного состава, реконструкцию аэропорта и железнодорожной инфраструктуры; продолжение строительства рокадной дороги и развитие всей прибрежной части города; сохранение реки Волги, Волго-Ахтубинской поймы и начало работ по реабилитации водных объектов Донского бассейна; строительство обводного канала вокруг города Волжского; реализация программ в промышленности, агропромышленном комплексе, социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве; развитие топливно-энергетического комплекса, продолжение программ газификации и работы по повышению освещенности и  энергобезопасности населенных пунктов. В культуре это — завершение строительства театра кукол, реконструкции зданий НЭТа, планетария, казачьего театра, филармонии и многих других знаковых объектов. «Да, придется не спать, работать, обсуждать, спорить. Но если не будем делать, то что мы отставим после себя, — задал риторический вопрос Андрей Бочаров. — Несмотря на то, что мы разные, задача у нас одна — развитие Волгоградской области в интересах жителей. И начатое нам необходимо завершить и не растягивать на десятилетия».
Несмотря на то, что встреча проходит на открытом воздухе и практически все участники сделали прививку либо переболели и имеют антитела, при организации мероприятия приняты дополнительные меры профилактики. Глава региона попросил отнестись с пониманием к определенным неудобствам и подчеркнул, что это вынужденный шаг, продиктованный исключительно заботой о присутствующих и их семьях.


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