«Жирок накоплен»: Бочаров собрал 31 марта Совет по развитию сел и АПК

Губернатор Волгоградской области сегодня, 31 марта, проводит Совет по вопросам развития сельских территорий и АПК. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладмина, глава региона уже обозначил одну из главных задач — собрать в Волгоградской области 4,7 млн тонн зерна.

Как заявил Андрей Бочаров на заседании Совета, в отдельных районах Волгоградской области уже стартовали посевные работы.



— Отдельные хозяйства Волгоградской области в Чернышковском и Котельниковском районах уже приступили к севу. Озимые посеяны на площади более 1,66 млн га (+2% к 2021 году). В настоящее время 98% посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, — сказал Андрей Бочаров. — Сев яровых культур в этом году запланирован на площади 1,5 млн га. Общий объем посевных площадей в этом сельскохозяйственном году планируем на уровне свыше 3,15 млн га (в 2021 – 3,09 млн).

Комитету сельского хозяйства Волгоградской области и другим профильным органам, по словам губернатора, поручено взять на особый контроль выполнение целевых показателей по обеспечению продовольственной безопасности, определенных для Волгоградской области, прежде всего в рамках импортозамещения (по зерну 4,7 млн тонн, по овощам – 1,050 млн тонн, по плодам – 155 тысяч тонн).

— В целом, с 2014 года в АПК Волгоградской области завершена реализация уже более 1100 инвестиционных проектов на сумму порядка 50 миллиардов рублей. В 2022 году оценочно ожидается реализация 226 проектов на сумму 40 миллиардов рублей, — уточнил Андрей Бочаров. — Работу по стимулированию деловой и инвестиционной активности необходимо продолжать. Это важнейший фактор дальнейшего развития и укрепления АПК.

В текущем году Волгоградской области в сфере растениеводства по основным видам господдержки выделено порядка 800 миллионов рублей.

— Это погектарная поддержка, и средства новой государственной субсидии за произведенное и реализованное зерно. Более 265 млн. руб. этих средств уже перечислены на счета сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области. Оставшиеся средства, учитывая непростую экономическую ситуацию текущего года, выплатим до 20 июня 2022 года. С 2014 года общий объем господдержки отрасли АПК Волгоградской области уже превысил 37 млрд. рублей, — сказал губернатор.

Отдельное поручение Андрей Бочаров озвучил своему заместителю Василию Иванову.

— Даже в самые непростые времена мы не останавливали селекционную работу, проводили ее совместно с региональными и федеральными научными центрами. И в сегодняшних условиях санкционных ограничений в отношении России со стороны США и ряда зарубежных стран такая работа нуждается в резкой активизации — с целью оперативного наращивания доли применяемых семян отечественной, в том числе местной селекции, адаптированных к погодно-климатическим условиям именно нашего региона. Поручаю Василию Иванову держать эту работу на отдельном контроле.

В целом, по словам Бочарова, агропромышленный комплекс Волгоградской области готов к новым вызовам.

— Изменения происходят колоссальные. АПК Волгоградской области сегодня чувствует сегодня уверенно — результаты говорят об этом. Жирок накоплен, — резюмировал волгоградский губернатор.

