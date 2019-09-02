В Волгоградской области за пятилетку открыли третью школу















Сегодня в Камышине прозвенел первый звонок для учеников новой школы, рассчитанной на 1000 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, в учреждении имеются 42 кабинета для классов и кружков, актовый зал на 600 мест, столовая на 330 человек, библиотека с читальным залом.

В распоряжении детей - два спортзала, тренажерный зал, стадион с площадками для мини-футбола, волейбола, баскетбола. В новую школу пошли 800 ребят, из которых 125 — первоклассники.

Депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Анна Кувычко, посетившая школу, осталась под впечатлением от ее оснащенности. «Сегодня в первый день нового учебного года поздравляю всех педагогов и учеников с этим событием. До 2024 года в рамках нацпроекта «Образование» перед нами стоят амбициозные планы. Поэтому таких объектов, как школа №1 города Камышина, в нашей области будет становиться еще больше», - отметила Анна Кувычко.

Всего с 2014 года в Волгоградской области построены три новые школы - в Волгограде, Камышине и Палласовском районе.



