Волгоградские следователи завершили дело 26 наркоторговцев из Украины











Следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 26 граждан Украины. Они обвиняются в участии в этническом преступном сообществе, которое занималось контрабандой и сбытом в России наркотических средств, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МВД РФ.





- Предварительно установлено, что в начале 2019 года злоумышленники создали в теневом сегменте Интернета виртуальный магазин, который предлагал ассортимент наркотических средств растительного происхождения. Из культивируемой на территории Украины конопли фигуранты изготавливали марихуану и гашиш, которые нелегально провозили в столичный регион, - говорится в сообщении ведомства.





В арендованных гаражных боксах и складских помещениях криминальный товар фасовался на мелкие партии и распределялся между участниками организации. Сеть наркосбытчиков действовала в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростове-на-Дону и Волгограде. Мелкооптовая и розничная торговля администрировалась с территории Украины, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Полученные в результате незаконного сбыта наркотических средств деньги были легализованы фигурантами в Москве путем совершения ряда финансовых операций со счетами, открытыми на посторонних лиц.





Деятельность преступного сообщества была пресечена сотрудниками ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из Московской, Волгоградской и Белгородской областей при содействии сотрудников ФСБ России.





Общая масса наркотических средств, изъятых из незаконного оборота, составила более 32 килограммов. Установленная в ходе расследования сумма легализованных денежных средств превысила 20 миллионов рублей.





В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174.1, 210, 228.1 и 229.1 УК РФ. В качестве обеспечительной меры по ходатайству следователей судом наложен арест на их денежные средства в рублях и валюте на сумму более шести миллионов рублей, а также автомобили стоимостью свыше трех миллионов рублей.





Три уголовных дела в отношении 11 обвиняемых направлены в суд для рассмотрения по существу. Еще 15 фигурантов и их защитники в настоящее время проходят процедуру ознакомления с материалами дела. Организаторы преступного сообщества и другие его участники объявлены в розыск, пояснили в МВД РФ.



