В Волгограде уроженец Узбекистана надругался над двухлетней дочерью

Жителю Волгограда грозит до 20 лет колонии за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении собственной двухлетней дочери. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина - уроженец Узбекистана - задержан, возбуждено уголовное дело.
В правоохранительные органы обратилась мать девочки, так же уроженка Узбекистана. Она узнала, что ее 31-летний сожитель надругался над их дочерью посереди ночи в собственном доме на территории Дзержинского района Волгограда. По сведениям информагентства, гражданские супруги проживают в России на законных основаниях и нигде официально не работают.