Происшествия

Никогда такого не было — и вот опять: Фролово затапливает талыми водами

Происшествия 30.03.2022 09:46
30.03.2022 09:46




В городе Фролово Волгоградской области с наступлением оттепели вновь потекли реки по улицам. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, подобная картина наблюдается уже не первый год. Так, из-за сильных потоков воды временно запрещено движение под железнодорожным мостом на улице Народная. Также перекрыта дорога по улице Дзержинского в районе балки. 

На разных участках улиц в районе балок администрацией городского округа организовано дежурство. В администрации заявили, что балки заливаются талой водой с полей. При этом уровень воды в Арчеде остается прежним. 

Напомним, весной прошлого года во Фролово пришлось вводить режим повышенной готовности из-за сильного подтопления улиц. Виной тому стала захламленная мусором Дорошева балка, куда долгое время сбрасывали несанкционированные отходы. 

А в 2018 году десятки домов во Фролово пострадали из-за наводнения. 

Видео: ФроловоВперед /VK.com.

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