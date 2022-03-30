Никогда такого не было — и вот опять: Фролово затапливает талыми водами









В городе Фролово Волгоградской области с наступлением оттепели вновь потекли реки по улицам. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, подобная картина наблюдается уже не первый год. Так, из-за сильных потоков воды временно запрещено движение под железнодорожным мостом на улице Народная. Также перекрыта дорога по улице Дзержинского в районе балки.

На разных участках улиц в районе балок администрацией городского округа организовано дежурство. В администрации заявили, что балки заливаются талой водой с полей. При этом уровень воды в Арчеде остается прежним.

Напомним, весной прошлого года во Фролово пришлось вводить режим повышенной готовности из-за сильного подтопления улиц. Виной тому стала захламленная мусором Дорошева балка, куда долгое время сбрасывали несанкционированные отходы.

А в 2018 году десятки домов во Фролово пострадали из-за наводнения.

Видео: ФроловоВперед /VK.com.