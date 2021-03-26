Ущерб от «мусорного» наводнения подсчитывают во Фролово Волгоградской области (ВИДЕО)











Во Фролово Волгоградской области несколько десятков домов пострадали от неожиданного наводнения, которое в прошлую среду не на шутку напугало жителей районного центра. «По улицам неслись такие потоки, что стоял гул, как от самолетов, - делились фроловчане в сосцетях, сообщает ИА "Высота 102". – Вода заливали огороды, подвалы, было очень страшно».





В городском округе был введен режим повышенной готовности, который сняли накануне. Как пояснили в администрации городского округа, наводнение произошло из-за залпового сброса воды. Причиной последнего, по объяснениям чиновников, стала захламленная мусором Дорошева балка. Оказалось, сюда долгое время несанкционированно сваливали отходы. Балку в срочном порядке расчистили, в результате уровень воды упал. Кроме того, городские службы нашли другое опасное место – балку, которая берет начало у так называемого пруда Соловьева. Ранее здесь в целях недопущения скопления воды была прорыта плотина. Однако она также оказалась заваленной мусором.





Сейчас коммунальные службы устраняют последствия наводнения – откачивают воду и ил с городских улиц. Для предотвращения подобной ситуации домовладения на улицах Дзержинского, Эртмана, Пролетарской, Свердлова огорожены мешками с песком. Специалисты администрации с участием жителей составляют акты и определяют объемы ущерба от стихии.





Между тем, жертвой наводнения едва не стала пожилая женщина. Соцсети облетел ролик, на котором прохожий спасает пенсионерку, упавшую в бурный поток воды.

Фото ВК ФроловоВперед, видео ВК Фролово.