

Определение поставщика крупной партии инсулина для нуждающихся в нем волгоградцев отложено на неделю из-за жалобы фармацевтической компании из Санкт-Петербурга «Герофарм». Управление антимонопольной службы Волгоградской области рассмотрит ее не позднее пятницы, 1 апреля, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно конкурсной документации электронного аукциона, комитет здравоохранения Волгоградской области заказал 261 тысячу шприц-ручек с картриджами с инсулин-изофаном, включенным в ЖНВЛП. Начальная цена контракта составляет 20,6 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимались до конца дня 25 марта. Однако проведение аукциона было приостановлено из-за поданной 24 марта жалобы «Герофарма» – одного из ведущих производителей препарата.

Согласно изложенным в документе доводам, фармгигант просил заказчика дать разъяснения, а именно сообщить количество пациентов, для которых закупается человеческий генно-инженерный инсулин в картриджах. В ответ на это дирекция по обеспечению подведомственных облздраву учреждений скорректировала конкурсную документацию. В частности, она была дополнена пометкой о безвозмездной передаче пациентам совместимых шприц-ручек в количестве, равном количеству вторичных упаковок. Однако и это не удовлетворило фармацевтическую компанию.

– Заявитель повторно направил запрос … и просил сообщить: «Соответствует ли количество упаковок закупаемого Заказчиком лекарственного препарата количеству пациентов, для которых осуществляется данная закупка?», – говорится в поданной жалобе. – На данный запрос Заказчик … сообщил: «Определить точное количество пациентов, для обеспечения которых производится закупка, не представляется возможным ввиду дефицита финансирования программы льготного лекарственного обеспечения».