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Поломанные деревья и оторванные тарелки: штормовой ветер буйствует в Волгоградской области

Полезно знать 29.03.2022 09:08
29.03.2022 09:08


Юго-западный ветер с порывами до 20-25 м/с второй день буйствует на территории Волгоградской области. В официальных источниках не сообщалось об обрывах проводов ЛЭП, однако стихия ломает ветки деревьев, раскачивает дорожные знаки и даже отрывает с домов спутниковые тарелки. Одну из них волгоградцы сегодня утром обнаружили во дворе в поселке Ангарский в Дзержинском районе.


Буря сохранится на территории Волгоградской области до 18.00 среды, 30 марта. Соответствующее предупреждение объявил Гидрометцентр России, передает ИА «Высота 102». Несмотря на порывы ветра, классифицируемые по шкале Бофорта как шторм, в регион придет апрельское тепло. Днем 29 марта воздух прогреется до +9...+14º, местами до +17º, в Волгограде синоптики прогнозируют +10...+12º. Завтра, 30 марта, при штиле жители областного центра могли бы сбросить надоевшие за зиму куртки – ожидается +15...+17º. В южных районах Волгоградской области понадобится разве что ветровка – потеплеет до +19º.

Осадков сегодня не ожидается, завтра по всей территории региона возможны небольшие дожди.

Жителей Волгоградской области просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности: не ходить под шаткими конструкциями и держаться вдали от деревьев. Автомобилистам рекомендуется не парковать машины под рекламными сооружениями и деревьями.

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