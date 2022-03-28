В Волгограде из-за звонка с угрозами эвакуировали учеников школы №26





Учеников и учителей общеобразовательной школы №26 в Тракторозаводском районе Волгограда эвакуировали из-за угрозы минирования. Информация о происшествии появилась в социальных сетях, ИА «Высота 102» подтвердили ее в учебном заведении.





- Сегодня в примерно в 11 часов утра на телефон нашей школы поступил звонок от неизвестной женщины с угрозами взрыва. Через полчаса все обучающиеся были эвакуированы. Сейчас уроки в школе возобновлены, все работает в штатном режиме, - прокомментировали в школе №26.

В администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос сообщили, что школьники этого учебного заведения сейчас находятся на каникулах.





По данным в социальных сетях, еще одно сообщение о минировании сегодня также поступило в Волгоградский кооперативный институт на улице Новосибирской, 76 в Советском районе Волгограда. Однако подтвердить информацию или опровергнуть корреспондентам ИА «Высота 102» не удалось – по трем указанным на сайте телефонам ректората трубку никто не взял.



