Из-за угроз в Волгограде эвакуировали 4 магазина «Магнит»

В Волгограде сегодня, 23 марта, из-за анонимных сообщений с угрозами пришлось на время прервать работу четырех сетевых магазинов. Как стало известно ИА «Высота 102», проверка проводилась в магазинах «Магнит», расположенных в Дзержинском районе.

— Действуя согласно инструкциям, представители торговой сети сообщили об угрозах в правоохранительные органы, — сообщил источник информагентства. — Прибывшими на место сотрудниками профильных служб были проведены проверки. Угрозы не подтвердились.

Известно, что прерывали работу «Магниты» на улицах Историческая, 51-й Гвардейской, Землячки и на бульваре 30-летия Победы.

Ранее сообщалось об эвакуации персонала и посетителей ТЦ «Ворошиловский».