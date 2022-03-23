Происшествия

Из-за угроз в Волгограде эвакуировали 4 магазина «Магнит»

Происшествия 23.03.2022 19:51
23.03.2022 19:51


В Волгограде сегодня, 23 марта, из-за анонимных сообщений с угрозами пришлось на время прервать работу четырех сетевых магазинов. Как стало известно ИА «Высота 102», проверка проводилась в магазинах «Магнит», расположенных в Дзержинском районе. 

— Действуя согласно инструкциям, представители торговой сети сообщили об угрозах в правоохранительные органы, — сообщил источник информагентства. — Прибывшими на место сотрудниками профильных служб были проведены проверки. Угрозы не подтвердились.

Известно, что прерывали работу «Магниты» на улицах Историческая, 51-й Гвардейской, Землячки и на бульваре 30-летия Победы. 

Ранее сообщалось об эвакуации персонала и посетителей ТЦ «Ворошиловский». 

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