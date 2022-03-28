С 1 апреля изменится схема движения маршруток из Волжского в Волгоград. Именно к такому решению пришли власти. Популярные у волжан маршрутки № 123, 159, 160, 260 существенно сократят. В Волгограде конечной точкой называется остановка в микрорайоне Нижний Тракторный, откуда пассажиры должны пересаживаться на автобусы, троллейбусы и трамваи. Что думают о нововведениях пассажиры, узнали корреспонденты ИА «Высота 102».





Утро понедельника. Ледяной ветер. Пассажиры собираются на конечной маршрутки № 260 в 37-микрорайоне Волжского. Самый длинный маршрут, связывающий город-спутник с Волгоградом, без преувеличения — «дорога жизни» для многих горожан. Каждый день волжане по привычной схеме добираются на работу, пациенты кардиоцентра попадают на обследования и прием врачей, многочисленные студенты спешат на учебу. Новость о предстоящих первоапрельских изменениях (и это не шутка!) в работе маршруток многие жители Волжского воспринимают с нескрываемым возмущением.

— Плохо, конечно. Раньше я добирался без пересадок и уже на месте, на работе. Если введут пересадочную станцию, то это будут задержки, очереди. Было бы лучше, чтобы все оставили, как есть, — делится с журналистами IT-специалист Михаил. — У меня работа в центре Волгограда, если без пробок, то максимум час в одну сторону. Если теперь пересаживаться, то это дополнительное время и расходы. В целом, негативное отношение у меня.