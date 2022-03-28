Общество

«Говорят, для людей, а делают наоборот»: пассажиры высказались о сокращении маршрутов из Волжского в Волгоград

Общество 28.03.2022 14:19
28.03.2022 14:19

С 1 апреля изменится схема движения маршруток из Волжского в Волгоград. Именно к такому решению пришли власти. Популярные у волжан маршрутки № 123, 159, 160, 260 существенно сократят. В Волгограде конечной точкой называется остановка в микрорайоне Нижний Тракторный, откуда пассажиры должны пересаживаться на автобусы, троллейбусы и трамваи. Что думают о нововведениях пассажиры, узнали корреспонденты ИА «Высота 102».

 



Утро понедельника. Ледяной ветер. Пассажиры собираются на конечной маршрутки № 260 в 37-микрорайоне Волжского. Самый длинный маршрут, связывающий город-спутник с Волгоградом, без преувеличения — «дорога жизни» для многих горожан. Каждый день волжане по привычной схеме добираются на работу, пациенты кардиоцентра попадают на обследования и прием врачей, многочисленные студенты спешат на учебу. Новость о предстоящих первоапрельских изменениях (и это не шутка!) в работе маршруток многие жители Волжского воспринимают с нескрываемым возмущением.

— Плохо, конечно. Раньше я добирался без пересадок и уже на месте, на работе. Если введут пересадочную станцию, то это будут задержки, очереди.  Было бы лучше, чтобы все оставили, как есть, — делится с журналистами IT-специалист Михаил. — У меня работа в центре Волгограда, если без пробок, то максимум час в одну сторону. Если теперь пересаживаться, то это дополнительное время и расходы. В целом, негативное отношение у меня. 

 


Сейчас на проезд туда и обратно у Михаила уходит 160 рублей. С учетом пересадок траты на транспорт превысят 200 рублей. Следовательно, в среднем за неделю каждый пассажир будет расходовать на дорогу уже 1000. В месяц «накапает» около четырех тысяч, а это добрая часть средней зарплаты в Волгоградской области. Если маршрутками пользуются несколько членов семьи,  то, соответственно, месячные расходы на проезд составят почти целую зарплату. 

Поддерживает Михаила и волжанка Ольга. Ей часто приходится бывать в южных районах Волгограда. Если конечную перенесут в Тракторозаводский район Волгограда, это вызовет определенные проблемы для многих людей. 

— Это дурдом будет полный. Ведь много кто добирается на маршрутках. Отменят, и что люди будут делать? Говорят, все для людей, а делают наоборот. Это там они выйдут на Тракторном, а потом, чтобы сесть куда-то, знаете, какая будет проблема, — вторит своим землякам еще одна волжанка. 

 


Один из пассажиров уверен, что столь непопулярными мерами власти Волгограда избавляются от маршруток. Подтверждение тому – сохранение автобусного маршрута №123. 

В администрации региона напомнили, что у волжан есть возможность доехать до железнодорожного вокзала и автовокзала в Волгограде автобусами №123 и 146, а также электропоездом. Однако, как известно, из Волжского в Волгоград в рабочие дни курсирует единственная электричка, которая отправляется в 6 часов 37 минут. На пригородном маршруте №123, который обслуживает МУП «Волжская автоколонна 1732», работает всего один автобус, который делает лишь три (!) рейса в день. Пять рейсов стоят в расписании автобуса №146. При этом на данных маршрутах курсируют автобусы средней вместимости, не приспособленные для большого количества пассажиров. 

Недовольны изменениями и студенты. Теперь придется мириться с неудобными пересадками и вставать на учебу еще раньше, чем обычно. 

— К первой паре если, то к семи утра на остановку прихожу. Думаю, теперь еще раньше придется, — уверен Даниил, студент 1 курса Волгоградского института управления. 

 


Сами водители популярного маршрута также не смогли остаться в стороне от происходящего. 

— О народе не заботятся. Это до кардиоцентра с двумя пересадками. Как так? — задается вопросом водитель. — С маршрутки пересесть на автобус и в центре еще раз на автобус. 

Журналисты нашего информагентства побывали на других остановках, но везде слышали от пассажиров практически одно и то же: «негативно», «зачем», «не понимаем, для чего это делается».  

— Отрицательно отношусь. Мне нужно в онкологию ехать на 159-й. А пересадки? Как? Каким образом? Не понимаю, с какой целью происходят эти изменения, — недоумевает очередной пенсионер. 

Впрочем, оказались и те, кто смотрит на ситуацию с транспортным «переворотом» довольно философски.  

— Я могу выйти на Грамши и сесть на 95-й автобус, он будет полупустой. Я не вижу здесь ничего плохого и в принципе ничего хорошего. Они постоянно что-то меняют. Я уверена, что через какое-то время они вернут все обратно, — говорит студентка ВГСПУ Аня. 

 


В свою очередь мэр города-спутника Игорь Воронин заверил волжан, что «сейчас мы ведем совместную работу с областным комитетом транспорта и дорожного хозяйства с тем, чтобы сохранить эти маршруты». А пока жители Волжского с тревогой ждут 1 апреля и надеются, что все происходящее — окажется лишь плохой шуткой. 

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