Происшествия

Территорию возле администрации Волгоградской области оцепили из-за бесхозной сумки

Происшествия 28.03.2022 09:15
28.03.2022 09:15


Сотрудники экстренных служб оцепили сигнальной лентой территорию возле здания администрации Волгоградской области на проспекте им. Ленина, 9. Около 08.30 под одной из елей была обнаружена бесхозная сумка, сообщает ИА «Высота 102».

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи, которые обследовали территорию и содержимое найденного предмета. Внутри были обнаружены только продукты питания, уточнили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В настоящее время оцепление снимается.

Добавим, что из-за подозрительного предмета сотрудников областной администрации не эвакуировали. Все оставались на рабочих местах. 

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