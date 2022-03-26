Федеральные новости

В Минобороны РФ назвали фейками звонки о вызове россиян в военкоматы

Федеральные новости 26.03.2022 14:20
26.03.2022 14:20



Телефонные вызовы в военкомат граждан РФ, находящихся в запасе, являются фейками. 

- Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб, - заявил сегодня официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что в последние дни многим российским мужчинам поступали фейковые телефонные звонки, в которых робот-автоответчик сообщал о необходимости явиться в военный комиссариат.
Фото из архива ИА «Высота 102»

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Федеральные новости
25.03.2022 13:36
Федеральные новости 25.03.2022 13:36

0
Далее
Федеральные новости
25.03.2022 12:37
Федеральные новости 25.03.2022 12:37

0
Далее
Федеральные новости
24.03.2022 13:25
Федеральные новости 24.03.2022 13:25

0
Далее
Федеральные новости
23.03.2022 15:26
Федеральные новости 23.03.2022 15:26

0
Далее
Федеральные новости
21.03.2022 18:11
Федеральные новости 21.03.2022 18:11

0
Далее
Федеральные новости
19.03.2022 19:17
Федеральные новости 19.03.2022 19:17

0
Далее
Федеральные новости
18.03.2022 14:49
Федеральные новости 18.03.2022 14:49

0
Далее
Федеральные новости
16.03.2022 12:04
Федеральные новости 16.03.2022 12:04

0
Далее
Федеральные новости
16.03.2022 10:23
Федеральные новости 16.03.2022 10:23

0
Далее
Федеральные новости
15.03.2022 13:03
Федеральные новости 15.03.2022 13:03

0
Далее
Федеральные новости
14.03.2022 19:22
Федеральные новости 14.03.2022 19:22

0
Далее
Федеральные новости
14.03.2022 11:09
Федеральные новости 14.03.2022 11:09

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2022 10:03
Федеральные новости 11.03.2022 10:03

0
Далее
Федеральные новости
10.03.2022 17:58
Федеральные новости 10.03.2022 17:58

0
Далее
Федеральные новости
08.03.2022 09:03
Федеральные новости 08.03.2022 09:03

0
Далее

Лента новостей

16:41
Три путепровода за 1,3 млрд рублей отремонтируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
Медики рассказали о состоянии попавшей под КамАЗ 68-летней волгоградкиСмотреть фотографии
14:20
В Минобороны РФ назвали фейками звонки о вызове россиян в военкоматыСмотреть фотографии
13:49
Командир группы роты спецназа из Волгоградской области погиб в спецоперацииСмотреть фотографии
12:37
Смертность от COVID-19 в Волгоградской области упала до рекордного уровняСмотреть фотографии
12:16
В колл-центре 122 в Волгоградской области отмечают спад обращений по ковидуСмотреть фотографии
11:38
ГИБДД Волгограда не понравилась куча щебня в центре городаСмотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области начальницу отделения почты осудили за хищенияСмотреть фотографии
10:33
Волгоградские овощи попали в российский топСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области в ДТП с маршрутками ранены три человекаСмотреть фотографии
09:32
В Волгограде предотвратили ЧП на газовой заправкеСмотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области в апреле изменится расписание электричекСмотреть фотографии
08:20
В Волгограде выставили на продажу ТЦ в центре городаСмотреть фотографии
07:30
«Регоператор сбежал с Чубайсом?»: жители Волгограда платят бомжам за уборку мусораСмотреть фотографии
22:48
В Дзержинском районе Волгограда энергетики отключат светСмотреть фотографии
21:36
Штормовой ветер испортит погоду и планы волгоградцам 26 мартаСмотреть фотографии
20:34
На Украине погиб младший сержант из ВолгоградаСмотреть фотографии
19:55
В Волгограде начали крушить ступени, ведущие к улице КовентриСмотреть фотографии
18:50
Спасенные в Волгограде львята за неделю подросли и уже выходят на улицу: видеоСмотреть фотографии
18:24
Ковидная оттепель: что разрешается и что запрещено в Волгограде с 25 мартаСмотреть фотографии
18:14
Транзитный рейс через Волгоград задержали из-за ЧПСмотреть фотографии
17:45
Двойное ДТП на выезде с ГЭС в Волгограде привело к большой пробкеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
МТС поможет найти работу волгоградцамСмотреть фотографии
17:22
Волгоградский облсуд утвердил приговор обокравшим «Красный Октябрь» экс-менеджерамСмотреть фотографии
16:53
МФЦ Волгоградской области возвращаются к доковидному режиму работыСмотреть фотографии
16:52
За маршрутки Волжский-Волгоград заступился мэр ВоронинСмотреть фотографии
16:29
Масочный режим продлен новым постановлением в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:22
Новые терминалы появятся в волгоградских троллейбусах в апрелеСмотреть фотографии
16:08
В Волгоградской области не будут замораживать тарифы на коммуналкуСмотреть фотографии
16:07
«Что? Где? Когда?»: «Ростелеком» провел интеллектуальную игру среди команд вузов ЮФО и СКФОСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 