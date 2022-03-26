В Минобороны РФ назвали фейками звонки о вызове россиян в военкоматы

Федеральные новости 26.03.2022 14:20
26.03.2022 14:20
Телефонные вызовы в военкомат граждан РФ, находящихся в запасе, являются фейками.
- Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб, - заявил сегодня официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что в последние дни многим российским мужчинам поступали фейковые телефонные звонки, в которых робот-автоответчик сообщал о необходимости явиться в военный комиссариат.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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