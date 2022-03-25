Волгоградская область получит 500 млн рублей на поддержку безработных

Экономика 25.03.2022 11:50
25.03.2022 11:50
Средства в сумме 500 миллионов рублей выделены Волгоградской области из резервного фонда правительства РФ на реализацию дополнительных мер по содействию занятости населения и поддержку рынка труда в условиях санкций. Эти деньги, как уточнили в администрации региона, будут направлены на организацию новых рабочих мест, а также реализацию региональных программ переобучения.
Так, пройти профессиональное обучение или поучить дополнительное образование в Волгоградской области смогут 2000 человек. Также предусмотрено создание временных рабочих мест, оплачиваемых общественных работ для 6600 человек - как уже зарегистрированных в качестве безработных, так и только находящихся под риском увольнения.
В администрации региона отмечают, что в настоящее время ситуация на рынке труда в Волгоградской области остается стабильной. Число безработных сейчас почти в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,48% - это самый низкий показатель за последние три года.
Существующих вакансий, как отмечают в ведомстве, также достаточно. На волгоградских предприятиях свободно 32,4 тысячи рабочих мест, в основном это вакансии для рабочих - 21,5 тысячи. Работу предлагают преимущественно в торговле, на обрабатывающих предприятиях и в социальной сфере.
Между тем, как ранее сообщало информагентство, под риском увольнения сегодня оказались около 600 сотрудников волгоградских предприятий - табачной компании, полиграфического комбината, завода по производству стройматериалов и др.
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