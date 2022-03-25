Экономика

На табачной фабрике и других предприятиях Волгограда грядут массовые увольнения

Экономика 25.03.2022 09:58
25.03.2022 09:58


Около 600 сотрудников волгоградских предприятий оказались под риском увольнения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные администрации региона, потерять работу могут 309 сотрудников ООО «Империал Тобакко-Волга». Компания Imperial Brands, как известно, приняла решение о приостановке своей деятельности на территории России из-за событий на Украине. 

Рискуют остаться без работы также 200 сотрудников ОАО «Альянс полиграфических предприятий «Югполиграфиздат», 70 человек, которые трудились в ООО «Полиграфический комбинат «Царицын», а также 17 рабочих ООО «Волгоградский завод стройматериалов» и ОАО «Камышинпищепром». 

В связи с осложнением ситуации на рынке труда в Волгоградской области планируется организовать профессиональное и дополнительное образование работников промышленных предприятий, находящихся под угрозой увольнения. Общий объем финансирования программы в 2022 году составит около 124 миллионов рублей. Большая часть средств на эти цели – почти 123 миллиона рублей – выделена Волгоградской области из федерального бюджета. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
25.03.2022 13:16
Экономика 25.03.2022 13:16

0
Далее
Экономика
25.03.2022 12:51
Экономика 25.03.2022 12:51

0
Далее
Экономика
25.03.2022 12:41
Экономика 25.03.2022 12:41

0
Далее
Экономика
25.03.2022 12:40
Экономика 25.03.2022 12:40

0
Далее
Экономика
25.03.2022 11:50
Экономика 25.03.2022 11:50

0
Далее
Экономика
25.03.2022 10:37
Экономика 25.03.2022 10:37

0
Далее
Экономика
25.03.2022 10:21
Экономика 25.03.2022 10:21

0
Далее
Экономика
25.03.2022 08:37
Экономика 25.03.2022 08:37

0
Далее
Экономика
24.03.2022 16:00
Экономика 24.03.2022 16:00

0
Далее
Экономика
24.03.2022 15:09
Экономика 24.03.2022 15:09

0
Далее
Экономика
24.03.2022 14:37
Экономика 24.03.2022 14:37

0
Далее
Экономика
24.03.2022 14:35
Экономика 24.03.2022 14:35

0
Далее
Экономика
24.03.2022 12:43
Экономика 24.03.2022 12:43

0
Далее
Экономика
24.03.2022 12:32
Экономика 24.03.2022 12:32

0
Далее
Экономика
24.03.2022 12:12
Экономика 24.03.2022 12:12

0
Далее

Лента новостей

15:05
В Волгограде продолжается строительство парка туризма и отдыха «Санаторный»Смотреть фотографии
15:05
Депутаты предъявили «Ситиматик-Волгоград» ультиматум из-за безумных тарифовСмотреть фотографии
15:02
Под Волгоградом отчуждение земли с гаражами-призраками вылилось в уголовные делаСмотреть фотографии
15:02
Север Волгограда окутало черной дымовой завесойСмотреть фотографии
14:02
Роспотребнадзор отменил для школьников рассадку зигзагомСмотреть фотографии
13:58
Шесть вокзалов в Волгоградской области на час погрузятся в темнотуСмотреть фотографии
13:36
Госдума планирует отменить плату за проезд в электричках для детей до 7 летСмотреть фотографии
13:20
Вооруженный мужчина угрожал убийством компании подростков в ВолжскомСмотреть фотографии
13:16
Недовольные волгоградцы забросали жалобами ГосжилнадзорСмотреть фотографии
13:16
Под Волгоградом 24-летний мужчина совратил девочку-подросткаСмотреть фотографии
12:58
Почти 2 млн рублей «испарились» со спецсчетов двух высоток в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:41
ПСБ предлагает льготную ипотеку на новых условияхСмотреть фотографии
12:37
В Госдуме и Минздраве опровергли смерть Владимира ЖириновскогоСмотреть фотографии
12:05
Прокуратура Волгоградской области направила 20 предостережений в связи с ростом ценСмотреть фотографии
12:03
Коронавирус стремительно исчезает из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:50
Волгоградская область получит 500 млн рублей на поддержку безработныхСмотреть фотографии
11:46
Беды могло не случиться: подробности ДТП с погибшим под КАМАЗом в Волгограде ребенкомСмотреть фотографии
11:06
Росавиация продлила ограничения полетов до 1 апреляСмотреть фотографии
11:05
Волгоградцам подсказали, как быстро получить налоговые вычетыСмотреть фотографии
10:37
«Плакать хочется»: топ продуктов, взлетевших в цене в Волгоградской области, возглавил лукСмотреть фотографии
10:24
Сало из Крыма вызвало подозрение в волгоградской колонииСмотреть фотографии
10:06
Волжский трубный завод и Волжский политехнический институт открыли новую лабораторию для студентовСмотреть фотографии
09:58
На табачной фабрике и других предприятиях Волгограда грядут массовые увольненияСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде полицейские взялись за маршрутки и автобусыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:14
Волгоградские УК оштрафовали на 3,5 млн рублей за холодные батареиСмотреть фотографии
09:10
Задержан водитель КАМАЗа из Чечни, задавивший ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:37
ЦБ заявил о снижении темпов инфляции в Волгоградской области в февралеСмотреть фотографии
07:58
Такса от 5 тысяч: ритуальные агенты в Волгограде превратили бесплатный вывоз тел в доходный бизнесСмотреть фотографии
07:51
В школе и колледже Волгограда на полдня отключат светСмотреть фотографии
21:18
Всем в парк: волгоградский ЦПКиО открывает сезонСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 