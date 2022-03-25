Около 600 сотрудников волгоградских предприятий оказались под риском увольнения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные администрации региона, потерять работу могут 309 сотрудников ООО «Империал Тобакко-Волга». Компания Imperial Brands, как известно, приняла решение о приостановке своей деятельности на территории России из-за событий на Украине.

Рискуют остаться без работы также 200 сотрудников ОАО «Альянс полиграфических предприятий «Югполиграфиздат», 70 человек, которые трудились в ООО «Полиграфический комбинат «Царицын», а также 17 рабочих ООО «Волгоградский завод стройматериалов» и ОАО «Камышинпищепром».

В связи с осложнением ситуации на рынке труда в Волгоградской области планируется организовать профессиональное и дополнительное образование работников промышленных предприятий, находящихся под угрозой увольнения. Общий объем финансирования программы в 2022 году составит около 124 миллионов рублей. Большая часть средств на эти цели – почти 123 миллиона рублей – выделена Волгоградской области из федерального бюджета.