В СК сообщили подробности о погибших в ночном пожаре волгоградцах





Сегодня, 24 марта, стали известны подробности ночного пожара в садоводческом товариществе «Нефтяник» в Красноармейском районе Волгограда. Сообщается о двух погибших. Следственными органами организована проверка.

— В сгоревшем доме обнаружены тела 37-летней женщины и 45-летнего мужчины. Установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, — пояснила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Очаг возгорания находился в спальне погибших.

Со слов соседей, вызвавших спасателей, пара жила вместе. Частенько устраивали застолья.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о пожаре поступил дежурному сегодня в районе 01.58. К кирпичному дому размером восемь на шесть метров в СНТ «нефтяник» выдвинулись расчеты 7-й пожарно-спасательной части.

— Горение ликвидировано в 02.35, — прокомментировали в пресс-службе областного главка МЧС.

Ранее журналисты «Высота 102» сообщали о смерти в ванной комнате 29-летней волгоградки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.