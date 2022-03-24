Происшествия

В Волгограде в ванной умерла 29-летняя девушка

Происшествия 24.03.2022 14:05
24.03.2022 14:05


Сегодня, 24 марта, стали известны подробности смерти 29-летней жительницы Центрального района Волгограда в собственной квартире по улице 7-й Гвардейской. Тело своей 29-летней дочери накануне утром в ванной комнате обнаружила мать, отлучившаяся ненадолго по своим делам. 

— Организована процессуальная проверка, — сообщил ИА «Высота 102» руководитель следственного отдела по Центральному району города Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. — Предварительная версия смерти — отравление угарным газом. 

Установлено, что в ванной комнате работала газовая колонка. Вытяжка выходила на кухню. Девушка решила искупаться и стала набирать воду. Вернувшаяся домой мать, обнаружила уже бездыханное тело дочери. 

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