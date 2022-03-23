Экология

Волгоградцы присоединятся к «Часу Земли» 26 марта

Экология 23.03.2022 12:08
23.03.2022 12:08


Министерство природных ресурсов и экологии России призвало жителей всей страны, в том числе Волгоградской области, присоединиться ко всемирной акции «Час Земли». Ежегодно в рамках этой акции неравнодушные к будущему планеты волгоградцы на 60 минут перестают пользоваться электричеством: выключают освещение и электроприборы.

Акцию в России проводит с 2009 года Всемирный фонд дикой природы (WWF Россия). За два года мероприятие экологической направленности набрало значительную популярность, теперь в нем ежегодно участвуют от 16 до 20 млн человек. Организаторы акции каждый год обращают внимание на одну из важнейших экологических тем, а в этом году хочет напомнить, что все люди и миллионы других живых существ на Земле должны заботиться друг о друге.

Чтобы присоединиться к акции, достаточно всего на час выключить свет и выдернуть из розетки все электроприборы в 20.30 в субботу, 26 марта. По традиции в мероприятии также примут участие различные организации, учреждения, предприятия Волгоградской области.

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