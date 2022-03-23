Волгоградцы присоединятся к «Часу Земли» 26 марта

Акцию в России проводит с 2009 года Всемирный фонд дикой природы (WWF Россия). За два года мероприятие экологической направленности набрало значительную популярность, теперь в нем ежегодно участвуют от 16 до 20 млн человек. Организаторы акции каждый год обращают внимание на одну из важнейших экологических тем, а в этом году хочет напомнить, что все люди и миллионы других живых существ на Земле должны заботиться друг о друге.