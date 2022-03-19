На заводе в Волгограде нашли порубленное тело рабочего





Страшная трагедия произошла накануне на одном из волгоградских предприятий в Красноармейском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, 23-летний рабочий завода по производству кирпичных блоков трудился оператором бегунковых смесителей. Накануне он один работал на конвейере по фасовке глины. Его смена должна была закончиться в восемь вечера. Когда пришли его сменщики, они увидели ужасную картину – буквально искрошенное тело своего коллеги. По предварительной информации, мужчина мог залезть или упасть в отверстие одного из вращающихся конвейеров и его замотало в механизм под размельчительные вальцы производственной линии. Сейчас следователи выясняют причины произошедшего, пояснили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области. Изъята документация по организации рабочего процесса.

По сведениям информагентства, несчастный случай произошел на АО «Биотех», расположенном на улице Вилянская.