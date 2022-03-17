Волгоградца отправили в колонию за угрозы следователю





Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя за угрозы следователю. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в 2017 году следователь СК СК вел дело руководителя коммерческой организации, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов. Он был приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. После того, как предприниматель освободился из мест лишения свободы в июне прошлого года, он направил сообщение на абонентский номер служебного мобильного телефона следователя с угрозой применения насилия. В этот же день мужчина позвонил следователю и вновь стал ему угрожать.

Вину мужчина полностью признал. Теперь ему придется провести в колонии-поселении еще 1 год и 5 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



