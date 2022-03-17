Под Волгоградом фермер спас жизнь изрезанному ножом мужчине

Расследования 17.03.2022 16:23
17.03.2022 16:23
Тяжкое преступление произошло на территории животноводческого хозяйства в Ленинском районе Волгоградской области. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, по подозрению в покушении на убийство задержан 44-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.
Следователи установили, что 16 марта задержанный поссорился со своим 32-летним знакомым. Он повалил его на пол и, используя нож, нанес им два удара в область шеи, а также множественные удары по верхним и нижним конечностям.
После этого злоумышленник покинул место происшествия, посчитав, что его знакомый мертв. Раненого мужчину обнаружил глава фермерского хозяйства и вызвал скорую помощь и полицию. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший выжил. Угрозы его жизни сейчас нет.
В ближайшее время в отношении подозреваемого судом будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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