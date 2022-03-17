Расследования

Под Волгоградом фермер спас жизнь изрезанному ножом мужчине

Расследования 17.03.2022 16:23
17.03.2022 16:23



Тяжкое преступление произошло на территории животноводческого хозяйства в Ленинском районе Волгоградской области. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, по подозрению в покушении на убийство задержан 44-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.
Следователи установили, что 16 марта задержанный поссорился со своим 32-летним знакомым. Он повалил его на пол и, используя нож, нанес им два удара в область шеи, а также множественные удары по верхним и нижним конечностям. 
После этого злоумышленник покинул место происшествия, посчитав, что его знакомый мертв. Раненого мужчину обнаружил глава фермерского хозяйства и вызвал скорую помощь и полицию. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший выжил. Угрозы его жизни сейчас нет.
В ближайшее время в отношении подозреваемого судом будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Расследования
17.03.2022 16:44
Расследования 17.03.2022 16:44

0
Далее
Расследования
17.03.2022 11:55
Расследования 17.03.2022 11:55

0
Далее
Расследования
17.03.2022 10:22
Расследования 17.03.2022 10:22

0
Далее
Расследования
16.03.2022 17:10
Расследования 16.03.2022 17:10

0
Далее
Расследования
16.03.2022 12:33
Расследования 16.03.2022 12:33

0
Далее
Расследования
16.03.2022 12:18
Расследования 16.03.2022 12:18

0
Далее
Расследования
16.03.2022 11:18
Расследования 16.03.2022 11:18

0
Далее
Расследования
16.03.2022 10:49
Расследования 16.03.2022 10:49

0
Далее
Расследования
15.03.2022 17:42
Расследования 15.03.2022 17:42

0
Далее
Расследования
15.03.2022 16:06
Расследования 15.03.2022 16:06

0
Далее
Расследования
15.03.2022 16:03
Расследования 15.03.2022 16:03

0
Далее
Расследования
15.03.2022 14:19
Расследования 15.03.2022 14:19

0
Далее
Расследования
15.03.2022 14:10
Расследования 15.03.2022 14:10

0
Далее
Расследования
15.03.2022 07:53
Расследования 15.03.2022 07:53

0
Далее
Расследования
14.03.2022 19:59
Расследования 14.03.2022 19:59

0
Далее

Лента новостей

16:56
В Волгоградский области жителям дома без дверей пересчитали плату за коммуналкуСмотреть фотографии
16:44
Волгоградца отправили в колонию за угрозы следователюСмотреть фотографии
16:24
Бочаров предложил волгоградцам поддержать теплом военных РоссииСмотреть фотографии
16:23
Под Волгоградом фермер спас жизнь изрезанному ножом мужчинеСмотреть фотографии
16:14
Цифра становится ближе: «Ростелеком» модернизировал телеком-инфраструктуру во Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
В оранжерее под Волгоградом расцвело растение-самоубийцаСмотреть фотографии
15:29
Военнослужащий из Волгограда Константин Сайгаков погиб на УкраинеСмотреть фотографии
14:54
Краснодарского бизнесмена заставили выплатить зарплату волгоградцуСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде задержали мини-зоопарк с измученными животнымиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:59
«С сахаром и прокладками проблем нет»: в правительстве РФ призвали население успокоитьсяСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской облдуме специально для экс-главы КСП возродили ранее сокращенную должностьСмотреть фотографии
12:59
Больше 900 беженцев приняла Волгоградская область к 17 мартаСмотреть фотографии
11:55
Охотника за педофилами из Новосибирска осудили в Волгограде за наркотикиСмотреть фотографии
11:53
Андрей Бочаров — Александру Новаку: 10211 домов догазифицируют на основе заявок жителейСмотреть фотографии
11:46
Депутаты Волгоградской облдумы нашли замену сложившему полномочия КоротковуСмотреть фотографии
11:42
Экс-депутат Госдумы Носов возглавил КСП Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
Коронавирус продолжает сдуваться в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:24
Очередное заседание облдумы началось в Волгограде с минуты молчанияСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде безработный юноша потерял последнее из-за женщинСмотреть фотографии
10:54
Уроженец Волгоградской области погиб в ходе спецоперации на УкраинеСмотреть фотографии
10:42
Три человека пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
Водитель из Дагестана едва не сгорел в машине на трассе Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
10:22
Елочному браконьеру из Волгоградской области грозит тюрьма за 17 сосенСмотреть фотографии
10:14
Волгоградцы напрасно ждали снижения цен на топливоСмотреть фотографии
10:02
Волгоградская область вышла на тонкий ледСмотреть фотографии
09:35
«Красный Октябрь» подтвердил лидерство в России по итогам 2021 годаСмотреть фотографии
09:09
Синоптики рассказали, когда в Волгоград придет потеплениеСмотреть фотографии
09:03
ВОЛМА заинтересована в привлечении молодых профессионаловСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде сотни домов и поселок останутся без света 17 мартаСмотреть фотографии
07:54
Торговые сети пообещали усилить поставки сахара в ВолгоградСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 