Спрос на обезличенные металлические счета в Сбере вырос более чем в шесть раз

Экономика 17.03.2022 09:07 Новости компаний
17.03.2022 09:07 Новости компаний
За последнюю неделю февраля и первую неделю марта клиенты Сбера открыли в 6,25 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), чем за предшествующие две недели.
Всего с начала года новые ОМС в Сбере открыли 50 тыс. человек, а общий объём средств, вложенных гражданами в драгметаллы в обезличенной форме, достиг 315 млрд рублей.
Наибольшим спросом традиционно пользуется золото. Также ОМС можно открыть в серебре, платине и палладии. Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «В текущей ситуации рост спроса на ОМС закономерен. Во-первых, это самый простой, удобный и доступный способ инвестировать в драгоценные металлы. Открыть такой счёт можно за несколько секунд в СберБанк Онлайн — он бессрочный, так что переоформлять его не нужно. К тому же для открытия ОМС клиенту не нужно идти в отделение банка и потом заботиться о сохранности металла, как в случае со слитками. Во-вторых, в периоды нестабильности на рынках драгметаллы, и прежде всего золото, традиционно привлекают инвесторов как надёжный защитный актив. Дело в том, что, несмотря на волатильность на коротком горизонте, в долгосрочной перспективе — на протяжении десятилетий — драгметаллы стабильно растут в цене».
Вложить средства в ОМС можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в том числе с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют.
Подробнее об ОМС — на сайте Сбербанка.
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