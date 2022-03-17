Экономика

Спрос на обезличенные металлические счета в Сбере вырос более чем в шесть раз

Экономика 17.03.2022 09:07 Новости компаний
17.03.2022 09:07 Новости компаний


За последнюю неделю февраля и первую неделю марта клиенты Сбера открыли в 6,25 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), чем за предшествующие две недели.
Всего с начала года новые ОМС в Сбере открыли 50 тыс. человек, а общий объём средств, вложенных гражданами в драгметаллы в обезличенной форме, достиг 315 млрд рублей.
Наибольшим спросом традиционно пользуется золото. Также ОМС можно открыть в серебре, платине и палладии. Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия. 
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «В текущей ситуации рост спроса на ОМС закономерен. Во-первых, это самый простой, удобный и доступный способ инвестировать в драгоценные металлы. Открыть такой счёт можно за несколько секунд в СберБанк Онлайн — он бессрочный, так что переоформлять его не нужно. К тому же для открытия ОМС клиенту не нужно идти в отделение банка и потом заботиться о сохранности металла, как в случае со слитками. Во-вторых, в периоды нестабильности на рынках драгметаллы, и прежде всего золото, традиционно привлекают инвесторов как надёжный защитный актив. Дело в том, что, несмотря на волатильность на коротком горизонте, в долгосрочной перспективе — на протяжении десятилетий — драгметаллы стабильно растут в цене».
Вложить средства в ОМС можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в том числе с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют.
Подробнее об ОМС — на сайте Сбербанка. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Экономика
17.03.2022 13:25
Экономика 17.03.2022 13:25

0
Далее
Экономика
17.03.2022 11:51
Экономика 17.03.2022 11:51

0
Далее
Экономика
17.03.2022 11:49
Экономика 17.03.2022 11:49

0
Далее
Экономика
17.03.2022 10:14
Экономика 17.03.2022 10:14

0
Далее
Экономика
17.03.2022 09:47
Экономика 17.03.2022 09:47

0
Далее
Экономика
17.03.2022 09:03
Экономика 17.03.2022 09:03

0
Далее
Экономика
16.03.2022 18:33
Экономика 16.03.2022 18:33

0
Далее
Экономика
16.03.2022 16:58
Экономика 16.03.2022 16:58

0
Далее
Экономика
16.03.2022 14:35
Экономика 16.03.2022 14:35

0
Далее
Экономика
16.03.2022 14:20
Экономика 16.03.2022 14:20

0
Далее
Экономика
16.03.2022 13:58
Экономика 16.03.2022 13:58

0
Далее
Экономика
16.03.2022 13:53
Экономика 16.03.2022 13:53

0
Далее
Экономика
16.03.2022 13:10
Экономика 16.03.2022 13:10

0
Далее
Экономика
16.03.2022 11:46
Экономика 16.03.2022 11:46

0
Далее
Экономика
16.03.2022 10:23
Экономика 16.03.2022 10:23

0
Далее

Лента новостей

13:28
В Волгоградской облдуме специально для экс-главы КПС возродили ранее сокращенную должностьСмотреть фотографии
12:59
Больше 900 беженцев приняла Волгоградская область к 17 мартаСмотреть фотографии
11:55
Охотника за педофилами из Новосибирска осудили в Волгограде за наркотикиСмотреть фотографии
11:53
Андрей Бочаров — Александру Новаку: 10211 домов догазифицируют на основе заявок жителейСмотреть фотографии
11:46
Депутаты Волгоградской облдумы нашли замену сложившему полномочия КоротковуСмотреть фотографии
11:42
Экс-депутат Госдумы Носов возглавил КСП Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
Коронавирус продолжает сдуваться в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:24
Очередное заседание облдумы началось в Волгограде с минуты молчанияСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде безработный юноша потерял последнее из-за женщинСмотреть фотографии
10:54
Уроженец Волгоградской области погиб в ходе спецоперации на УкраинеСмотреть фотографии
10:42
Три человека пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
Водитель из Дагестана едва не сгорел в машине на трассе Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
10:22
Елочному браконьеру из Волгоградской области грозит тюрьма за 17 сосенСмотреть фотографии
10:14
Волгоградцы напрасно ждали снижения цен на топливоСмотреть фотографии
10:02
Волгоградская область вышла на тонкий ледСмотреть фотографии
09:35
«Красный Октябрь» подтвердил лидерство в России по итогам 2021 годаСмотреть фотографии
09:09
Синоптики рассказали, когда в Волгоград придет потеплениеСмотреть фотографии
09:03
ВОЛМА заинтересована в привлечении молодых профессионаловСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде сотни домов и поселок останутся без света 17 мартаСмотреть фотографии
07:54
Торговые сети пообещали усилить поставки сахара в ВолгоградСмотреть фотографии
07:15
Исчезли после санкций: в Волгоградской области срываются госзакупки лекарств, компьютеров и автомобилейСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде объявлен конкурс на содержание 48 городских кладбищСмотреть фотографии
20:26
В Волгоградской области назвали число льготников по «гаражной амнистии»Смотреть фотографии
20:08
Суд в Волгограде ликвидировал местную мусульманскую организациюСмотреть фотографии
19:48
В Дзержинском районе Волгограда полицией задержан угонщик «девятки»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Андрей Бочаров провел оперативное совещание в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:45
Приют для собак в Волжском погряз в судебных тяжбах из-за названияСмотреть фотографии
18:44
Скончался известный исследователь опасных инфекций Дмитрий ВикторовСмотреть фотографии
18:27
В Волгограде школьные проездные подорожают для бюджетаСмотреть фотографии
17:30
Снежную бурю с поземкой прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 