ВКонтакте планирует воскресить мессенджер ICQ

VK GROUP готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений — ICQ и корпоративный мессенджер VK Teams. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источники издания «Ведомости».

Как стало известно информагентству, о подготовке к перезапуску ICQ «Ведомостям» накануне рассказал собеседник, близкий к компании. По его словам, проект с возрождением ранее популярного мессенджера обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале 2022 года – до начала спецоперации на Украине. По его информации, консультации проходили еще 16-17 февраля.

Напомним, что Instagram 14 марта был внесен Роскомнадзором в России в реестр запрещенных сайтов. В социальной сети перестали вести деятельность силовые ведомства, а также администрации Волгограда и Волгоградской области.

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