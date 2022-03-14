Расследования

Волгоградские единороссы предложили символ 80-летия победы в Сталинградской битвы

Расследования 14.03.2022 19:59
14.03.2022 19:59


«Единая Россия» в Волгограде выступила с инициативой создания Всероссийского общественного совета по подготовке к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве. Возглавить его предложили секретарю генерального совета партии Андрею Турчаку, сообщили ИА «Высота 102» в реготделении.
Вместе с партийцами в расширенном заседании президиума политсовета волгоградского отделения партии  приняли участие представители власти, общественности, ветеранского сообщества,  патриотических объединений и духовенства.
В своем вступительном слове секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков напомнил  о неоспоримом факте - Сталинградская битва является одним из важнейших и крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что в свете последних событий особенно важно сделать все возможное для сохранения исторической правды и памяти о великом подвиге народа, который избавил мир от фашизма.
«Сегодня, говоря о подготовке  к предстоящему юбилею победы в Сталинградской битве, невозможно не говорить о тех событиях, которые происходят на Украине. Если посмотреть более широко, то Россия и сейчас предотвращает угрозу будущей войны на нашей территории. Ни для кого не секрет, что НАТО вплотную приблизилось к границам. Украина готова была атаковать Крым, Донбасс, Ростовскую область, а угроза появления ядерного оружия стала реальностью. Россию вынудили начать спецоперацию.  Очень важно объединить все усилия, чтобы, во-первых, поддержать тех, кто сегодня отстаивает мир, а во-вторых, сделать все возможное, чтобы память о подвиге наших предков не была очернена», - подчеркнул Горняков.
На заседании Президиума также было отмечено, что в ближайшие три года особое внимание будет уделено реализации на территории региона комплексной программы реставрации и восстановления объектов культурного наследия  народов Российской Федерации, сооружений и объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав объектов культурного наследия «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане» и «Мемориально-архитектурный комплекс Государственного музея-панорамы «Сталинградская битва». Такое поручение дал Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам пресс-конференции, состоявшейся 23 декабря 2021 года.
«Также мы выступаем с  инициативой об установлении символа празднования 80-летия Сталинградской битвы «Лента памяти Сталинграда». Аналогичная лента уже существует в Санкт-Петербурге,  Калининграде и Московской области. В канун юбилейных торжеств партия и ее активисты будут раздавать памятные ленты. Одна из задач акции -  закрепление в нашем обществе традиции ношения этого символа в канун памятной даты. Лента повторяет цвета орденской колодки медали «За оборону Сталинграда», - резюмировал Сергей Горняков.



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