В правительстве РФ определили, кто из россиян имеет право на кредитные каникулы





Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул. Решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт кабмина.

По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:

300 тыс. рублей для физлиц;

350 тыс. рублей для ИП;

100 тыс. рублей по кредитным картам;

700 тыс. рублей по автокредитам.

По ипотечным кредитам:

6 млн рублей для Москвы;

4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;

3 млн рублей для остальных регионов России.

По условиям программы заёмщики имеют право обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.

Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев. Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.



