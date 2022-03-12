Волгоградцев предупредили о подорожании анализов в частной лаборатории

Цены на лабораторную диагностику вырастут с 17 марта в частной сети медицинских лабораторий ООО «КДЛ Домодедово-Тест» (KDL). Соответствующие письма о подорожании анализов волгоградцы, пользовавшиеся услугами компании, получили в пятницу, 11 марта, сообщает ИА «Высота 102».
В компании подчеркнули, что повышение цен будет небольшим и связано с поставками реагентов для проведения исследований, большинство из которых производится за рубежом. Каких именно анализов коснется подорожание, не сообщается.
В других коммерческих лабораториях Волгограда стоимость анализов пока остается на прежнем уровне. Так, на официальном сайте волгоградского ООО «РДЛ» (ЦКДЛ) сообщили, что цены на лабораторную диагностику не растут, а учреждение продолжает работать в обычном режиме. В АО «ММЦ», владеющего сетью многопрофильных клиник «Сова», также сообщили, что повышения стоимости анализов в Волгограде не ожидается.
Напомним, сдать анализы волгоградцы и жители области также могут бесплатно в любой государственной поликлинике.