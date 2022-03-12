Здравоохранение

Волгоградцев предупредили о подорожании анализов в частной лаборатории

Здравоохранение 12.03.2022 18:23
12.03.2022 18:23


Цены на лабораторную диагностику вырастут с 17 марта в частной сети медицинских лабораторий ООО «КДЛ Домодедово-Тест» (KDL). Соответствующие письма о подорожании анализов волгоградцы, пользовавшиеся услугами компании, получили в пятницу, 11 марта, сообщает ИА «Высота 102».

В компании подчеркнули, что повышение цен будет небольшим и связано с поставками реагентов для проведения исследований, большинство из которых производится за рубежом. Каких именно анализов коснется подорожание, не сообщается.

В других коммерческих лабораториях Волгограда стоимость анализов пока остается на прежнем уровне. Так, на официальном сайте волгоградского ООО «РДЛ» (ЦКДЛ) сообщили, что цены на лабораторную диагностику не растут, а учреждение продолжает работать в обычном режиме. В АО «ММЦ», владеющего сетью многопрофильных клиник «Сова», также сообщили, что повышения стоимости анализов в Волгограде не ожидается.

Напомним, сдать анализы волгоградцы и жители области также могут бесплатно в любой государственной поликлинике.

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