Россияне массово «переселяются» в ВКонтакте

Российские пользователи различных социальных сетей массово начали переходить в ВКонтакте. Как стало известно ИА «Высота 102», в российской социальной сети всего за сутки зарегистрировали 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн загрузок клипов.

Последние две недели ВКонтакте фиксирует бурный рост активности на своей платформе. Так резкий рост показывает видеоконтент – на 40% выросло число просмотров на видеороликах и в 2 раза увеличилось количество загрузок вертикальных видео в сети. Также за последние недели выросла ежедневная аудитория на 300 тысяч пользователей.

Сегодня в компании прогнозируют дальнейший прирост аудитории и повышение активности пользователей.

— Число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%. Кроме того, на 20% за две недели выросло число созданных дружб и на 12% — количество звонков, что говорит о возросшей потребности людей в общении, — сообщают в пресс-службе социальной сети.

В компании стараются поддержать российских пользователей и блогеров, ушедших из других соцсетей в связи с Западными санкциями. Так, ВКонтакте запустила крупнейшую в своей истории программу поддержки авторов. Социальная сеть приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Благодаря этому они получат 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 млн рублей.