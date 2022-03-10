Сбитый на рокадной дороге в Волгограде рабочий скончался в больнице

Происшествия 10.03.2022 15:27
10.03.2022 15:27
В больнице от полученных травм скончался 38-летний рабочий МУП «Берегоукрепление», которого сегодня утром сбил автомобиль на Нулевой продольной магистрали в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в экстренных службах. В комитете здравоохранения Волгоградской области подтвердили информацию и уточнили, что мужчину не успели даже доставить в реанимацию - он умер в отделении приемного покоя.
Напомним, около 11.00 10 марта на обочине набережной им. 62-й Армии 47-летняя автомобилистка за рулем кроссовера Suzuki сбила рабочего муниципального предприятия. Женщина выполняла маневр перестроения, не справилась с управлением и на скорости выехала на прилегающую к проезжей части территорию. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
Реклама
В Волгограде водитель создал 7-балльную пробку, пытаясь втиснуться между машинами10.03.2022 13:08
Происшествия 10.03.2022 13:08
Автомобилистка сбила рабочего на Нулевой продольной в Волгограде10.03.2022 11:13
Происшествия 10.03.2022 11:13
Санитарка из Волгограда разорилась после учебы у аферистов-брокеров10.03.2022 10:26
Происшествия 10.03.2022 10:26
Неизвестный мужчина умер в больнице после ДТП на юге Волгограда10.03.2022 10:21
Происшествия 10.03.2022 10:21
Село под Волгоградом ушло на карантин из-за нападения бешеного пса на женщину09.03.2022 16:35
Происшествия 09.03.2022 16:35
Волгоградца, орудовавшего у школы бензопилой, задержали полицейские09.03.2022 11:40
Происшествия 09.03.2022 11:40
Житель Волгограда задержан за стрельбу из ружья у магазина09.03.2022 11:33
Происшествия 09.03.2022 11:33
Мужчина с ребенком пострадали в жестком ДТП в Волгограде09.03.2022 11:20
Происшествия 09.03.2022 11:20
В Волгограде 70-летний пенсионер отравился угарным газом09.03.2022 09:01
Происшествия 09.03.2022 09:01
Волгоградскому футболисту сломали челюсть08.03.2022 11:30
Происшествия 08.03.2022 11:30
В Волжском две женщины-водителя и ребенок пострадали в массовом ДТП08.03.2022 11:10
Происшествия 08.03.2022 11:10
В центре Волгограда легковушка влетела под грузовик: один пострадавший07.03.2022 11:02
Происшествия 07.03.2022 11:02
Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Волжском07.03.2022 10:39
Происшествия 07.03.2022 10:39
В Волгограде 48 участников антивоенной акции доставили в отдел полиции06.03.2022 18:56
Происшествия 06.03.2022 18:56
Объявленный в федеральный розыск преступник задержан на въезде в Волгоград06.03.2022 15:11
Происшествия 06.03.2022 15:11
Реклама