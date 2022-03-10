Автомобилистка сбила рабочего на Нулевой продольной в Волгограде

Происшествия 10.03.2022 11:13
10.03.2022 11:13
Рабочий МУП "Берегоукрепление" попал под колеса иномарки Suzuki CX4 на обочине набережной им. 62-й Армии в Центральном районе Волгограда неподалеку от стройплощадки амфитеатра. 38-летний мужчина получил травмы, карета скорой помощи увезла его в больницу, сообщили ИА «Высота 102» очевидцы ДТП.
На месте работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают ограждение на обочине нулевой продольной и опрашивают свидетелей произошедшего. В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что за рулем иномарки находилась 47-летняя женщина. При выполнении маневра перестроения она не справилась с управлением, выехала на прилегающую к проезжей части территорию и совершила наезд на рабочего.
Фото: ИА "Высота 102", ГУ МВД России по Волгоградской области.
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