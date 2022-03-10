Экономика

Банк «Открытие»: россиян освободят от уплаты НДФЛ с доходов от банковских вкладов за 2021–2022 годы

Экономика 10.03.2022 10:01 Реклама
10.03.2022 10:01 Реклама


Процентные доходы по банковским счетам в сумме выше 85 тысяч рублей в 22 году и 42,5 тысяч в 21 году освободят от уплаты подоходного налога. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Это означает, что вклады банка «Открытие» стали еще выгоднее.
Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты банка, по вкладу сроком на 3 и 6 месяцев составляет 22% годовых.
Высокую доходность можно зафиксировать и на длительный срок. Банк «Открытие» установил одну из самых привлекательных ставок на рынке при размещении средств на год – до 17% годовых.
Доходность по вкладам в долларах повышена до 8% годовых, в евро — до 7% годовых.
Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает новый накопительный счёт «Копилка» со ставкой 20% годовых и начислением процентов на ежедневный остаток.
Все вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно на сайте банка

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