Водитель такси устроил серию ДТП под Волгоградом: пострадал ребенок

Происшествия 04.03.2022 14:44
0
04.03.2022 14:44
Водитель такси устроил серию ДТП на трассе в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в результате столкновений нескольких машин пострадал 13-летний подросток.
ДТП случилось минувшим вечером на седьмом километре автодороги «Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба».
По предварительной информации, 23-летний таксист на LADA Vesta двигался со стороны Волжского в сторону Волгограда, когда не справился с управлением. Автомобиль вылетел на впереди стоящий «ВАЗ-2114» под управлением 36-летнего водителя. От удара «четырнадцатая» отскочила на грузовой автомобиль DAF с полуприцепом под управлением 33-летнего жителя Липецкой области, после чего отлетела на Toyota Camry. В результате ДТП несовершеннолетнего пассажира «ВАЗ-2114» доставили в больницу.
Реклама
Два вагона сошли с рельсов в Волжском из-за гнилых шпал04.03.2022 12:31
Происшествия 04.03.2022 12:31
В Волжском задержан виновник ночного пожара в пятиэтажке04.03.2022 12:18
Происшествия 04.03.2022 12:18
В Волгоградской области изъяли 9,5 тысячи пачек «серых» сигарет04.03.2022 11:22
Происшествия 04.03.2022 11:22
Аэропорт Волгограда эвакуировали из-за сообщения о минировании04.03.2022 11:11
Происшествия 04.03.2022 11:11
В Волжском осужденный умер в больнице после конфликта в колонии04.03.2022 10:53
Происшествия 04.03.2022 10:53
Тело утопленницы подняли из Волги напротив «Гасителя» в Волгограде03.03.2022 20:46
Происшествия 03.03.2022 20:46
Антивоенного пикетчика в Волгограде на 7 дней отправили в спецприемник03.03.2022 15:36
Происшествия 03.03.2022 15:36
В Волжском сотрудники ГИБДД потушили загоревшуюся около АЗС машину03.03.2022 14:48
Происшествия 03.03.2022 14:48
Волгоградец выстрелил в голову знакомого, но промахнулся03.03.2022 13:06
Происшествия 03.03.2022 13:06
Письма с угрозами в Волгограде получили школы, больницы и детсады03.03.2022 13:00
Происшествия 03.03.2022 13:00
В центре Волгограда из-за угроз силовики проверяют облбольницу03.03.2022 12:22
Происшествия 03.03.2022 12:22
Жительница Волгограда за 12 дней лишилась миллионов, поверив аферистке03.03.2022 10:13
Происшествия 03.03.2022 10:13
Тело таксиста нашли в гараже в Советском районе Волгограда03.03.2022 09:43
Происшествия 03.03.2022 09:43
В Волжском эвакуировали офис пенсионного фонда02.03.2022 18:38
Происшествия 02.03.2022 18:38
В Волгограде неизвестный водитель сбил 65-летнюю пенсионерку и скрылся02.03.2022 16:13
Происшествия 02.03.2022 16:13
Реклама