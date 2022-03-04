Происшествия

Водитель такси устроил серию ДТП под Волгоградом: пострадал ребенок

Происшествия 04.03.2022 14:44
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04.03.2022 14:44


Водитель такси устроил серию ДТП на трассе в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в результате столкновений нескольких машин пострадал 13-летний подросток. 
ДТП случилось минувшим вечером на седьмом километре автодороги «Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба».
По предварительной информации, 23-летний таксист на LADA Vesta двигался со стороны Волжского в сторону Волгограда, когда не справился с управлением. Автомобиль вылетел на впереди стоящий «ВАЗ-2114» под управлением 36-летнего водителя. От удара «четырнадцатая» отскочила на грузовой автомобиль DAF с полуприцепом под управлением 33-летнего жителя Липецкой области, после чего отлетела на Toyota Camry. В результате ДТП несовершеннолетнего пассажира «ВАЗ-2114» доставили в больницу. 

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