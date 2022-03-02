Фирму из Грозного подозревают в мошенничестве с деньгами нацпроекта на строительстве ГТС под Волгоградом
Борьба с коррупцией 02.03.2022 15:34
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02.03.2022 15:34
Волгоградские следователи разоблачили новую аферу с деньгами нацпроекта. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, уголовное дело возбуждено по ч.3.ст.159 – мошенничество, совершенное в крупном размере.
Весной 2018 года ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» объявило аукцион на выполнение работ по реконструкции гидротехнического сооружения под асфальтовой дорогой в поселке Великий Октябрь, пересекающей рукав из ерика Песчанка, на территории Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского района. Победителем аукциона, как следует из данных, опубликованных на сайте госзаказов, было признано ООО «Спецгидроизоляция» из Грозного. Стоимость контракта составила около 13,9 миллиона рублей, при этом начальная цена контракта была снижена всего лишь тысяч на семьдесят. 71-летний руководитель коммерческой организации, по версии следствия, изготовил документы, свидетельствующие о выполнении работ стоимостью около 600 тысяч рублей, хотя на самом деле они выполнены не были. На основании предъявленных документов руководитель коммерческой фирмы получил оплату из бюджета, а деньги потратил, считают в ведомстве.
- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. расследование продолжается, - пояснили в СУ СК по Волгоградской области.
Между тем, на момент заключения контракта гендиректором ГКУ «ДВС» являлся Александр Мелешкин. Компанией «Спецгидроизоляция» руководил Сергей Орел.
Ранее сообщалось о том, что в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги» на территории Волгоградской области до 2024 года будет построено 72 гидротехнических сооружений. Они должны обеспечить пойму водой и предотвратить отток воды из ериков и озер после завершения максимальных сбросов на ГЭС.
Напомним, бывший руководитель ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников, который сменил на этой должности Александра Мелешкина, уже осужден за мошенничество со средствами нацпроекта по ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе.
Фото сайта администрации Волгоградкой области.
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