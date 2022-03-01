Сбербанк увеличил объёмы ипотеки в январе-феврале почти на 40%

Экономика 01.03.2022 15:42 Новости компаний
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01.03.2022 15:42 Новости компаний
Общий объём выдачи ипотеки по всем программам в январе-феврале 2022 года на 38,9% больше по отношению к аналогичному периоду за прошлый год. Если с начала 2022 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 402,9 млрд рублей, то за первые два месяца 2021 года общая сумма составляет 289,9 млрд рублей.
По данным пресс-службы Сбербанка в количественном выражении разница составила 12,6% в пользу показателей 2022 года: выдано 129,2 тысячи ипотечных кредитов против 114,6 тысячи кредитов в январе-феврале 2021 года.
-Мы постоянно развиваем наши ипотечные продукты. Кроме того, в банке действуют ставки по программам господдержки — ниже установленных в постановлениях Правительства РФ. Плюс к действующим низким ставкам по льготным программам мы предоставляем дополнительные дисконты, — комментирует Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик».
Представители банка отмечают, что рост интереса к госпрограммам обусловлен расширением ряда программ в 2021 году, в том числе на строительство или покупку частных домов и дополнительными условиями по ставкам. В Сбербанке по льготным программам с начала года было выдано свыше 32,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 102 млрд рублей.
Лидером по объёму выдачи из программ господдержки в Сбербанке считается «Господдержка-2020». Она была запущена в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры в период пандемии. За всё время россияне оформили кредитов на сумму 992,5 млрд рублей.
На втором месте — программа ипотеки для семей с детьми. С 2018 года выдано кредитов на сумму 343 млрд рублей. Третье место у — «Дальневосточной ипотеки» — на 98,2 млрд рублей. По «Сельской ипотеке» Сбербанк выдал кредитов почти на 54,8 млрд рублей.
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