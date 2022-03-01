Здравоохранение

Число заболевших ОРВИ в Волгоградской области сократилось почти на треть

Здравоохранение 01.03.2022 10:28
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01.03.2022 10:28


Жители Волгоградской области всё реже обращаются к терапевтам с симптомами ОРВИ – за неделю с 21 по 27 февраля число визитов к врачам сократилось на 29% по сравнению с неделей ранее. На 35% реже стали болеть подростки в возрасте от 15 лет и взрослые люди, количество заболевших младенцев и школьников 7-14 лет уменьшилось на четверть. Среди детсадовцев число заразившихся ОРВИ уменьшилось на 29%, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Значительно уменьшился на прошлой неделе интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ – совокупно он составил 101,9 на 10 тысяч населения. Семью днями ранее он находился на отметке 145,2 на 10 тысяч населения. Возбудителями ОРВИ выступают вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы и COVID-19. Продолжают циркулировать микст-инфекции.
За неделю в Волгоградской области на карантин закрылись полностью две школы и один детсад, частично занятия приостановлены в девяти школах, трех интернатах, трех детсадах, одном колледже и одном университете.

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