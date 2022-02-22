Сезон простуд заканчивается в Волгоградской области





В Волгоградской области с 14 по 20 февраля количество зарегистрированных случаев острых респираторных инфекций продолжало снижаться и в сравнении с предыдущей неделей убыль составила 23%. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в том числе уменьшилась заболеваемость среди детей в группах от рождения до двух лет - на 24%, в категории 3-6 лет – на 23%, 7-14 лет - на 26%, от 15 лет и старше – на 22%. Показатель заболеваемости ОРВИ составил 145,2 на 10 тысяч населения. Кроме того, на прошлой неделе в регионе не было зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом. В частности, наблюдалась циркуляция вирусов парагриппа, аденовируса, риновируса и COVID-19.

Решения о полной приостановке образовательного процесса в связи с заболеваемостью ОРВИ обучающихся на прошлой неделе были приняты в 5 школах области и в одном детском саду. Частично также прекращались занятия в классах и группах в 54 школах, двух школах-интернатах, восьми детских садах, двух колледжах и в одном вузе.



