Спорт

«Ротор» продает люксовые места на «Волгоград Арене» за 300 тысяч рублей

Спорт 28.02.2022 20:47
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28.02.2022 20:47


В волгоградском «Роторе» предлагают особые условия болельщикам для просмотра матчей. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, услуга аренды скай-боксов – уютных залов с панорамным видом на поле для компании до 15 человек -  на один матч обойдется в 50 тысяч рублей. Скай-бокс на оставшиеся семь матчей до конца сезона, которые пройдут на «Волгоград Арене» в рамках первенства ФНЛ, будут стоить 300 тысяч рублей.
Для вип-болельщиков предусмотрена закрытая парковка, отдельный вход, а при входе в скай-бокс гостей встретят и проводят до места, обещают в клубе. При желании можно организовать фуршет и заказать напитки, пояснили в "Роторе".


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