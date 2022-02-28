Спорт 28.02.2022 20:47
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28.02.2022 20:47
В волгоградском «Роторе» предлагают особые условия болельщикам для просмотра матчей. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, услуга аренды скай-боксов – уютных залов с панорамным видом на поле для компании до 15 человек - на один матч обойдется в 50 тысяч рублей. Скай-бокс на оставшиеся семь матчей до конца сезона, которые пройдут на «Волгоград Арене» в рамках первенства ФНЛ, будут стоить 300 тысяч рублей.Для вип-болельщиков предусмотрена закрытая парковка, отдельный вход, а при входе в скай-бокс гостей встретят и проводят до места, обещают в клубе. При желании можно организовать фуршет и заказать напитки, пояснили в "Роторе".
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