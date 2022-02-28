Расследования

На бульваре проспекта Жукова в Волгограде сносят бордюры

Расследования 28.02.2022 15:38
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28.02.2022 15:38


В Дзержинском районе Волгограда подрядная компания возобновила подготовку к благоустройству на проспекте Жукова. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, в эти дни рабочие демонтируют старые бордюры, после чего планируют приступить к укладке поливочного водопровода. По сведениям мэрии, погода уже благоприятна для старта активных работы. 

— Одновременно с прокладкой поливочного водопровода строительная компания начнет монтаж кабелей для линии наружного освещения.  По окончании работ вдоль бульвара расставят стилизованные под старину лавочки и урны. К уже существующим растениям  дополнительно высадят 500 деревьев и более 1500 кустарников, — сообщают в пресс-службе городской администрации. — 

В прошлом году, напомним, на проспекте Жукова была благоустроена первая часть бульвара в районе загса. В эти дни работы ведутся в рамках второй очереди в границах от уже обновленного сквера до Самарского разъезда. За зиму подрядчик удалил с второстепенных тротуаров старый асфальт. 

К слову, в январе этого года активисты ОНФ в том же Дзержинском районе обнаружили горы отходов после ремонта проспекта Жукова. По сведениям представителей регионального отделения, строительный мусор "аккуратно" расположился рядом с кладбищем. 

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