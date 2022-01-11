Общество 11.01.2022 17:44
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11.01.2022 17:44
Строительный мусор и отходы, образовавшиеся в результате благоустройства проспекта Жукова в Волгограде, обнаружили на пустыре у Моторного кладбища в черте города. Такую шокирующую находку сделали активисты реготделения Общероссийского народного фронта. Администрация Волгограда, как сообщается, уже приступила к проверке данного факта.
Отмечается, что снятый с участка реконструкции асфальт и бетон, вопреки требованиям контракта об утилизации, высыпают на землю в глухом месте района. По данным сайта госзакупок, на выполнение работ по благоустройству первой, второй и третьей очередей третьего этапа бульварной части проспекта Жукова в Волгограде в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2021–2022 годы заложено 165,4 миллиона рублей. Победителем аукциона стало ООО "Стройплощадка +" из Ростова-на-Дону, согласившееся выполнить эти работы за 157,2 миллиона рублей в срок до 31 декабря 2022 года.
Согласно сводному сметному расчету, в результате демонтажных работ на стройплощадке должно было образоваться более 12 тысяч тонн мусора, на утилизацию которого на специальном полигоне в смете было заложено почти 8,2 миллиона рублей. Однако мусор, относящийся к отходам 4-го и 5-го классов опасности, высыпается прямо на землю на пустыре в Дзержинском районе, хотя должны вывозиться на специальные полигоны, утверждают в ОНФ.
"Мы прибыли на место, зафиксировали нарушения и обратились в региональные природоохранные и надзорные органы. Администрация Волгограда начала проверку по факту обнаружения в Дзержинском районе несанкционированной свалки. В мэрии пояснили, что будут добиваться строгого соблюдения условий контракта", - рассказал член ревизионной комиссии ОНФ в Волгоградской области Сергей Фролов.
В мэрии подтвердили, что строительные отходы, образующиеся в процессе работ, исполнитель должен был утилизировать на специализированном полигоне. Проводится проверка. "В отношении лиц или организаций, осуществивших вывоз строительных отходов на не предназначенную для этого территорию, будут составлены протоколы об административном правонарушении, также материалы проверки будут направлены в профильные ведомства для принятия мер", - приводит ОНФ позицию администрации Волгограда.
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