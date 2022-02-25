Директор DNS Алексеев пообещал сдержать скачки цен на товары

В Волгоградской области 25 февраля широко обсуждается возможный резкий рост цен на электронику в крупных торговых сетях. Поводом тому послужило заявление директора DNS Digital Store Дмитрия Алексеева, сделанное им этим утром. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пост Алексеева в Facebook, за минувшие сутки продажи возглавляемой им сети выросли вдвое.

— Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза, — написал директор DNS Digital Store на своей странице в Facebook. — Да, это сказалось и на ценах.

Рост цен, по сведениям Алекссева, составил до 30%.

— И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста, — добавил он.

Всего 20 минут назад Алексеев выложил новый пост в соцсетях и рассказал подписчикам о состоявшемся совещании в Минпромторге:

— Вызван был сегодня в Минпромторг, где пришлось держать ответ за положение на рынке БТиЭ. В ходе конструктивного совещания была достигнута договоренность, что ДНС подготовит план мероприятий, направленных на снижение волатильности на рынке. В ближайшее время ожидаем нормализации ситуации. Есть уверенность, что удастся сохранить стабильность поставок и минимизировать дискомфорт для покупателей.

Тем временем жители Волгоградской области уже успели заметить рост цен в магазинах DNS. Одновременно в Ситилинк цены на электронику стараются держать на прежнем уровне. Впрочем, и там признают, что ситуация на рынке весьма трудно поддается прогнозам.

— Мы не исключаем роста цен на интересующие вас товары, — сообщили в одном из волгоградских магазинов сети. — Случится ли это сегодня или завтра, на сколько вырастут цены, говорить весьма затруднительно.

Ранее с обращениями к жителям Волгоградской области выступили крупные российские банки. По сведениям представителей Сбербанка, Открытия и ВТБ, сбережениям граждан ничего не угрожает.



Фото: Дмитрий Алексеев / Facebook.com