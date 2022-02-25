Федеральные новости

Директор DNS Алексеев пообещал сдержать скачки цен на товары

Федеральные новости 25.02.2022 17:00
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25.02.2022 17:00


В Волгоградской области 25 февраля широко обсуждается возможный резкий рост цен на электронику в крупных торговых сетях. Поводом тому послужило заявление директора DNS Digital Store Дмитрия Алексеева, сделанное им этим утром. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пост Алексеева в Facebook, за минувшие сутки продажи возглавляемой им сети выросли вдвое. 

— Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза, — написал  директор DNS Digital Store на своей странице в Facebook. — Да, это сказалось и на ценах.

Рост цен, по сведениям Алекссева, составил до 30%.

— И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста, — добавил он.

Всего 20 минут назад Алексеев выложил новый пост в соцсетях и рассказал подписчикам о состоявшемся совещании в Минпромторге: 

— Вызван был сегодня в Минпромторг, где пришлось держать ответ за положение на рынке БТиЭ. В ходе конструктивного совещания была достигнута договоренность, что ДНС подготовит план мероприятий, направленных на снижение волатильности на рынке. В ближайшее время ожидаем нормализации ситуации. Есть уверенность, что удастся сохранить стабильность поставок и минимизировать дискомфорт для покупателей. 

Тем временем жители Волгоградской области уже успели заметить рост цен в магазинах DNS. Одновременно в Ситилинк цены на электронику стараются держать на прежнем уровне. Впрочем, и там признают, что ситуация на рынке весьма трудно поддается прогнозам.  

— Мы не исключаем роста цен на интересующие вас товары,  сообщили в одном из волгоградских магазинов сети.  Случится ли это  сегодня или завтра, на сколько вырастут цены, говорить весьма затруднительно. 

Ранее с обращениями к жителям Волгоградской области выступили крупные российские банки. По  сведениям представителей Сбербанка, Открытия и ВТБ, сбережениям граждан ничего не угрожает. 


Фото: Дмитрий Алексеев / Facebook.com

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