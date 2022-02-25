Экономика

Россельхозбанк продолжает работу в обычном режиме

Экономика 25.02.2022 17:11
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25.02.2022 17:11


Россельхозбанк работает в штатном режиме. Банком созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной работы, что гарантирует исполнение всех обязательств перед клиентами и контрагентами в полном объеме.
Все операции по платежам, переводам, кредитам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц будут выполняться в обычном порядке, изменений в работе отделений банка и сети самообслуживания нет. 
Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и Интернет-банке. 
На всей территории России и за рубежомклиентымогут использовать бесконтактную оплату товаров и услуг пластиковыми картами, мобильными телефонами и другими платежными аксессуарами. Клиентам банка также доступны операции с наличной и безналичной валютой.
Новый пакет санкций со стороны США ограничивает доступ банка к американскому долговому рынку на срок свыше 14 дней.  Изменение режима санкции не сказывается на текущей деятельности банка, так как с 2014 года банк привлекает капитал и ресурсы исключительно на российском рынке.
– Приоритеты нашей работы – это поддержка агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий. Все проекты и ресурсы банка, направленные на обеспечение этих направлений, сосредоточены внутри России, – отмечают в банке.

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