Происшествия

Очередное нападение собак на ребенка произошло под Волгоградом

Происшествия 24.02.2022 09:20
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24.02.2022 09:20


Курс вакцинации от бешенства предстоит пройти 14-летнему школьнику из поселка Приморск Быковского района после нападения бродячей собаки. Бездомное животное укусило подростка за левую голень, когда он подходил к своему дому, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. Инцидент произошел во вторник, 22 февраля. На следующий день школьник сам обратился в районную больницу и рассказал врачам, что произошло.
Напомним, это далеко не первый в 2022 году случай нападения бездомных собак на людей, в том числе детей, в Волгоградской области. Ситуация обострилась практически во всех районах и городах региона. В Государственной Думе создана рабочая группа, которой предстоит выработать предложения по совершенствованию федерального законодательства в сфере обращения с бродячими собаками. Ранее депутат Андрей Гимбатов, который вошел в рабочую группу, высказывался за эвтаназию агрессивных собак, а также бесплатную стерилизацию всех животных. Некоторые эксперты предлагают сделать последнюю процедуру обязательной, а также строго регламентировать разведения породистых животных вплоть до запрета этой деятельности.

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