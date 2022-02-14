Депутат Госдумы от Волгоградской области призвал "не вешать всех собак" на чиновников











Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов озвучил свою точку зрения по проблеме бродячих собак на сегодняшнем заседании рабочей группы, созданной в российском парламенте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прямую трансляцию заседания, в частности, Андрей Гимбатов, который является членом этой рабочей группы, предложил бесплатно стерилизовать собак. «Чтобы любой человек мог приехать к ветврачу и бесплатно провести эту процедуру. Причем это касается как и домашнего животного, так и подобранного», - заявил он.

Он также критично отнесся к практике возвращения бездомных животных в среду обитания. «Сейчас как – отловили и выпустили. На мой взгляд, это тоже не очень гуманное отношение. Взяли, почистили, привили, некоторое время покормили и отпустили на улицу. Ведь мы обрекаем их не на очень радостную судьбу, потому что животное все равно может погибнуть – это вопрос времени. Или машина собьет, или живодер убьет. Что касается агрессивных собак, то нужны четкие критерии агрессивности. Если собака напала на человека, однозначно она должна быть подвергнута гуманной эвтаназии. Ведь она уже опасна. Наш приоритет – жизнь и здоровье граждан», - подчеркнул Андрей Гимбатов.

Депутат Госдумы также считает, что каждая собака, не важно, домашняя она или нет, должна иметь соответствующий документ и должна быть прочипирована.

Решение проблемы бездомышей Андрей Гимбатов видит также в полном запрете на гражданский оборот нестерилизированных собак. «Если заводчик нелицензированный, то он не имеет права разводить собак. Мы можем сколько угодно штрафовать за самовыгул животных, но собачка все равно убежит. А потом мы видим, кто бегает по улицам – это полупородистые псы, и бойцовские, и охотничьи. Каких только не увидишь», - пояснил депутат.

Также он охладил пыл некоторых выступающих на заседании рабочей группы и призвал быть «аккуратнее в выражениях по поводу наших органов местного самоуправления и власти». «Да, люди бывают разные, но в основном, кто работает на земле, это компетентные специалисты, те, кто общается с людьми. Давайте будем в оценке их деятельности аккуратными», - заявил Андрей Гимбатов.

Напомним, рабочая группа по внесению изменений в закон об ответственном обращении с животными была создана в Госдуме после трагических событий в Забайкалье, когда 7-летнюю девочку насмерть загрызли бродячие собаки. После этого резонансного случая все чаще стали звучать призывы кардинально решить проблему бездомышей. Однако нашлось и немало противников этой идеи. В обществе до сих пор идут споры, как решить этот вопрос, чтобы не скатиться в жестокость и в то же время защитить жизнь и здоровье граждан. В течение февраля участники группы вместе с зоозащитниками, контрольно-надзорными органами и представителями регионов изучат правоприменительную практику и подготовят поправки в федеральное законодательство.

Ранее Андрей Гимбатов уже высказывал свое мнение по данной проблеме . В частности, он предложил подвергать эвтаназии агрессивных собак. Он подчеркивал, что методики по выявлению агрессивности собак должны быть прописаны в законе. «Какую собаку должны признать агрессивной, какая должна быть процедура этой эвтаназии, через какое время, чтобы никто не злоупотреблял, чтобы неагрессивные собаки не попали», - пояснял он.



