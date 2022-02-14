Общество

Депутат Госдумы от Волгоградской области призвал "не вешать всех собак" на чиновников

Общество 14.02.2022 16:53
0
14.02.2022 16:53




Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов озвучил свою точку зрения по проблеме бродячих собак на сегодняшнем заседании рабочей группы, созданной в российском парламенте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прямую трансляцию заседания, в частности, Андрей Гимбатов, который является членом этой рабочей группы, предложил бесплатно стерилизовать собак. «Чтобы любой человек мог приехать к ветврачу и бесплатно провести эту процедуру. Причем это касается как и домашнего животного, так и подобранного», - заявил он. 
Он также критично отнесся к практике возвращения бездомных животных в среду обитания. «Сейчас как – отловили и выпустили. На мой взгляд, это тоже не очень гуманное отношение. Взяли, почистили, привили, некоторое время покормили и отпустили на улицу. Ведь мы обрекаем их не на очень радостную судьбу, потому что животное все равно может погибнуть – это вопрос времени. Или машина собьет, или живодер убьет. Что касается агрессивных собак, то нужны четкие критерии агрессивности. Если собака напала на человека, однозначно она должна быть подвергнута гуманной эвтаназии. Ведь она уже опасна. Наш приоритет – жизнь и здоровье граждан», - подчеркнул Андрей Гимбатов. 
Депутат Госдумы также считает, что каждая собака, не важно, домашняя она или нет, должна иметь соответствующий документ и должна быть прочипирована. 
Решение проблемы бездомышей Андрей Гимбатов видит также в полном запрете на гражданский оборот нестерилизированных собак. «Если заводчик нелицензированный, то он не имеет права разводить собак. Мы можем сколько угодно штрафовать за самовыгул животных, но собачка все равно убежит. А потом мы видим, кто бегает по улицам – это полупородистые псы, и бойцовские, и охотничьи. Каких только не увидишь», - пояснил депутат. 
Также он охладил пыл некоторых выступающих на заседании рабочей группы и призвал быть «аккуратнее в выражениях по поводу наших органов местного самоуправления и власти». «Да, люди бывают разные, но в основном, кто работает на земле, это компетентные специалисты, те, кто общается с людьми. Давайте будем в оценке их деятельности аккуратными», - заявил Андрей Гимбатов. 
Напомним, рабочая группа по внесению изменений в закон об ответственном обращении с животными была создана в Госдуме после трагических событий в Забайкалье, когда 7-летнюю девочку насмерть загрызли бродячие собаки. После этого резонансного случая все чаще стали звучать призывы кардинально решить проблему бездомышей. Однако нашлось и немало противников этой идеи. В обществе до сих пор идут споры, как решить этот вопрос, чтобы не скатиться в жестокость и в то же время защитить жизнь и здоровье граждан. В течение февраля участники группы вместе с зоозащитниками, контрольно-надзорными органами и представителями регионов изучат правоприменительную практику и подготовят поправки в федеральное законодательство. 
Ранее Андрей Гимбатов уже высказывал свое мнение по данной проблеме. В частности, он предложил подвергать эвтаназии агрессивных собак. Он подчеркивал, что методики по выявлению агрессивности собак должны быть прописаны в законе. «Какую собаку должны признать агрессивной, какая должна быть процедура этой эвтаназии, через какое время, чтобы никто не злоупотреблял, чтобы неагрессивные собаки не попали», - пояснял он.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
14.02.2022 14:50
Общество 14.02.2022 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2022 14:07
Общество 14.02.2022 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2022 14:03
Общество 14.02.2022 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.02.2022 11:25
Общество 14.02.2022 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2022 10:14
Общество 14.02.2022 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2022 09:58
Общество 14.02.2022 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2022 09:42
Общество 14.02.2022 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2022 08:17
Общество 14.02.2022 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2022 07:01
Общество 14.02.2022 07:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.02.2022 20:08
Общество 13.02.2022 20:08
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2022 17:02
Общество 13.02.2022 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2022 17:00
Общество 13.02.2022 17:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.02.2022 15:56
Общество 13.02.2022 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2022 14:17
Общество 13.02.2022 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2022 14:16
Общество 13.02.2022 14:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:05
"Домик для терапевта" за 27 миллионов построят под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:49
«Ситиматик-Волгоград» списал жителям региона пени на сумму порядка полутора миллиона рублейСмотреть фотографии
17:46
Столкновение двух легковушек спровоцировало жуткую пробку в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:39
В Норильске задержали 14-летнего напарника лжеминера волгоградских школСмотреть фотографии
17:28
Поставщиков черной икры богатым москвичам осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
Депутат Госдумы от Волгоградской области призвал "не вешать всех собак" на чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
Обновленный ŠKODA KODIAQ: презентация в уникальном онлайн-формате от дилерского центра «Волга-Раст-Октава»Смотреть фотографии
15:07
Новый курс «Лицея» открывает выпускникам доступ к академическим знаниям по обществознаниюСмотреть фотографии
14:50
«Сразу попал в реанимацию»: 30-летний непривитый волгоградец скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
14:07
Волгоградский автовокзал прописался в цоколе девятиэтажкиСмотреть фотографии
14:03
РУСАЛ поддержит в Волгограде 5 волонтёрских проектовСмотреть фотографии
14:02
«Концессии водоснабжения» в Волгограде загрязнили Волгу на 550 млн рублейСмотреть фотографии
13:29
Почти 70 фермеров Волгоградской области присоединились к цифровой витрине продуктов «Свое Родное» в 2021 годуСмотреть фотографии
13:17
Водитель тонированного авто пытался скрыться от полиции в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:17
«Александр, ты не прав»: прокуратура опротестовала резкое повышение тарифов на коммуналку в МихайловкеСмотреть фотографии
12:33
Волгоградскую «Аксинью» оценили по достоинству в МосквеСмотреть фотографии
12:32
Кибермошенники из Пензы потерпели фиаско в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:11
COVID-19 продолжает бить антирекорды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:25
Волгоградцы разошлись во мнениях о новых правилах выгула собакСмотреть фотографии
10:49
Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 9%Смотреть фотографии
10:42
Пьяного петербуржца сняли с рейса в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
10:18
"Газель" и легковушка из Челябинска не поделили трассу под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:14
Число госпитализаций с коронавирусом в Волгоградской области выросло до 4 тысячСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской области осталось всего восемь школ на карантинеСмотреть фотографии
09:52
«ЕвроХим-ВолгаКалий» повышает социальные гарантии для коллективаСмотреть фотографии
09:50
Поезд и электричка задержались в Волгоградской области из-за ЧП на ж/дСмотреть фотографии
09:42
Дожди и потепление прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:17
Волгоградская область поднялась на два пункта в рейтинге качества жизни регионовСмотреть фотографии
07:01
«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию два новых дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:08
Закупку на проектирование спортивного кластера отменили в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 