«Боимся отпускать детей в школу»: стаи собак терроризируют микрорайон в Волжском





Стаи агрессивных бездомных собак уже несколько недель держат в страхе жителей микрорайона 32а в городе Волжский Волгоградской области: горожане боятся отпускать своих детей в школу после нескольких инцидентов с нападениями псов на школьников. Очередной случай произошел накануне, 23 января, сообщили волжане ИА «Высота 102». Жительница микрорайона Светлана Набока возвращалась домой из магазина, когда на ее глазах бездомная стая напала на школьницу.

«Одна собака схватила ребёнка за куртку и начала тянуть. Подбежали ещё штук пять и начали лаять. Я с криками кинулась к девочке, они испугались и отстали от ребёнка», – рассказала женщина.

Шокированная происшествием волжанка позвонила в администрацию Волжского. «Мне сказали, что мои жалобы – пустые слова, и если произойдёт что-то серьёзное, то сначала нужно звонить в скорую, потом в полицию и только после этого писать жалобы властям», – пояснила Светлана Набока.

Не получила ответа из администрации на свои обращения и жительница микрорайона Елена Таранова. На ее дочь бездомные псы напали возле детского сада. Женщина оставила старшего ребенка на улице за калиткой неподалёку от соцучреждения, а сама пошла отводить младшую дочь в садик. Когда вышла, то увидела, что стая собак напала на ребёнка и пытается ухватить за одежду. Елена отогнала псов, которые не успели прокусить зимний комбинезон.

«В округе из-за бездомных собак не осталось ни одной кошки, – рассказала жительница дома №397 Александра Скрыпник. – Всех подрали собаки, и после этого на помойках стали хозяйничать крысы».

Нередко волжане в микрорайоне 32а становятся свидетелями драки стай. Особи численностью до десяти, а то и больше голов делят территорию. «Есть стая огромных чёрных собак, есть стая рыжих. Все они бегут со строек, которые находятся в микрорайоне в заброшенном состоянии», - говорит Светлана Набока. - У нас уже просто отчаяние какое-то. Мы боимся и не знаем, как обезопасить детей».

По словам женщин, в службе по отлову собак, телефон которой им дали в администрации, никто не берет трубку. И пока все отмалчиваются, жильцы объясняют детям, как отбиться от животных, и ищут пути, как решить проблему с расплодившимися собаками самостоятельно. Волжане очень боятся, что в городе-спутнике может повториться трагедия, произошедшая в Забайкальском крае 22 января. В селе Домна под Читой бездомные собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. На жуткую историю отреагировал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию законодательства в этой сфере. В Госдуме уже созывают совет, на котором будет изучена ситуация с бездомными животными.

