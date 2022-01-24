Происшествия

«Боимся отпускать детей в школу»: стаи собак терроризируют микрорайон в Волжском

Происшествия 24.01.2022 18:11
0
24.01.2022 18:11


Стаи агрессивных бездомных собак уже несколько недель держат в страхе жителей микрорайона 32а в городе  Волжский Волгоградской области: горожане боятся отпускать своих детей в школу после нескольких инцидентов с нападениями псов на школьников. Очередной случай произошел накануне, 23 января, сообщили волжане ИА «Высота 102». Жительница микрорайона Светлана Набока возвращалась домой из магазина, когда на ее глазах бездомная стая напала на школьницу. 
«Одна собака схватила ребёнка за куртку и начала тянуть. Подбежали ещё штук пять и начали лаять. Я с криками кинулась к девочке, они испугались и отстали от ребёнка», – рассказала женщина.
Шокированная происшествием волжанка позвонила в администрацию Волжского. «Мне сказали, что мои жалобы – пустые слова, и если произойдёт что-то серьёзное, то сначала нужно звонить в скорую, потом в полицию и только после этого писать жалобы властям», – пояснила Светлана Набока. 
Не получила ответа из администрации на свои обращения и жительница микрорайона Елена Таранова. На ее дочь бездомные псы напали возле детского сада. Женщина оставила старшего ребенка на улице за калиткой неподалёку от соцучреждения, а сама пошла отводить младшую дочь в садик. Когда вышла, то увидела, что стая собак напала на ребёнка и пытается ухватить за одежду. Елена отогнала псов, которые не успели прокусить зимний комбинезон. 
«В округе из-за бездомных собак не осталось ни одной кошки, – рассказала жительница дома №397 Александра Скрыпник. – Всех подрали собаки, и после этого на помойках стали хозяйничать крысы». 
Нередко волжане в микрорайоне 32а становятся свидетелями драки стай. Особи численностью до десяти, а то и больше голов делят территорию. «Есть стая огромных чёрных собак, есть стая рыжих. Все они бегут со строек, которые находятся в микрорайоне в заброшенном состоянии», - говорит Светлана Набока. - У нас уже просто отчаяние какое-то. Мы боимся и не знаем, как обезопасить детей».
По словам женщин, в службе по отлову собак, телефон которой им дали в администрации, никто не берет трубку. И пока все отмалчиваются, жильцы объясняют детям, как отбиться от животных, и ищут пути, как решить проблему с расплодившимися собаками самостоятельно. Волжане очень боятся, что в городе-спутнике может повториться трагедия, произошедшая в Забайкальском крае 22 января. В селе Домна под Читой бездомные собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. На жуткую историю отреагировал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию законодательства в этой сфере. В Госдуме уже созывают совет, на котором будет изучена ситуация с бездомными животными.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Происшествия
24.01.2022 18:01
Происшествия 24.01.2022 18:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2022 17:13
Происшествия 24.01.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2022 14:01
Происшествия 24.01.2022 14:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2022 11:35
Происшествия 24.01.2022 11:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2022 10:43
Происшествия 24.01.2022 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2022 10:41
Происшествия 24.01.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2022 09:58
Происшествия 24.01.2022 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2022 10:57
Происшествия 23.01.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2022 12:59
Происшествия 22.01.2022 12:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2022 12:34
Происшествия 22.01.2022 12:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2022 11:27
Происшествия 22.01.2022 11:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2022 10:19
Происшествия 22.01.2022 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2022 09:51
Происшествия 22.01.2022 09:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2022 18:13
Происшествия 21.01.2022 18:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2022 14:04
Происшествия 21.01.2022 14:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:29
Шокирующая смерть пациентки всколыхнула интернат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:34
Игроков и тренеров волгоградского гандбольного клуба поразил вирусСмотреть фотографии
18:22
Районного чиновника в Волгоградской области увольняют с работы из-за родной тётиСмотреть фотографии
18:11
«Боимся отпускать детей в школу»: стаи собак терроризируют микрорайон в ВолжскомСмотреть фотографии
18:01
Водитель «Газели» спровоцировал массовое ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:13
Километровая пробка образовалась из-за жесткого ДТП в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:47
Коронавирус выявлен у 33 младенцев в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:38
За неделю Волгоград накрыла двойная месячная норма осадковСмотреть фотографии
16:30
Для поиска пропавших рыбаков и лыжников билайн передал новые дроны отряду «ЛизаАлерт»Смотреть фотографии
15:55
Волгоградский инфекционист назвала симптомы «омикрона» у детейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
К поискам исчезнувшей под Волгоградом школьницы подключились водители из КазахстанаСмотреть фотографии
14:41
В Волгоградской области более 20 школ ушли на карантин по ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
14:35
Важное обновление: «СОГАЗ-Мед» разъясняет новый список противопоказаний к вакцинации от COVID-19Смотреть фотографии
14:29
Расстрелявшему подростков волгоградцу грозит до семи лет колонииСмотреть фотографии
14:01
Дырявый трубопровод уже неделю заливает дорогу в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:55
Волгоградского ветерана боевых действий тайно вычеркнули из списков на жильеСмотреть фотографии
13:22
Осужденный топ-менеджер «Титан-Баррикады» вернет заводу похищенные миллионыСмотреть фотографии
13:00
«Нас накрывает»: коронавирус взял пугающую высоту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Около трех тысяч волгоградских работодателей простимулировали привившихся сотрудниковСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области из-за «омикрона» вводят доплаты медикамСмотреть фотографии
11:56
Жители СНТ в Волгограде второй день замерзают в своих домахСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области девочка со снежной горки угодила под машинуСмотреть фотографии
11:31
Не волна, а шторм: "омикрон" захватывает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:03
Инновационный подшипник из Волжского вошел в сотню лучших товаров РоссииСмотреть фотографии
10:51
«Был одет не по погоде»: в центре Волгограда среди бела дня пропал мужчинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
В жутком ДТП под Волгоградом погиб житель Астраханской областиСмотреть фотографии
10:41
В Волжском в «скорую» врезалась иномаркаСмотреть фотографии
10:31
Волгоград оказался в хвосте рейтинга городов с высокооплачиваемой работойСмотреть фотографии
09:58
Пьяный водитель под Волгоградом недолго удирал от вооруженных полицейскихСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
В Волгоградской области загодя приготовились ко дню трезвостиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 