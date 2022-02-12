Бездомные собаки в Волгограде: кому звонить, куда писать и что делать с агрессивной сворой





Ситуация с бездомными собаками в Волгограде и области продолжает вызывать дискуссии и горячие споры в обществе. Часть жителей недовольны установленным федеральным законом порядком обращения с бродячими животными, некоторые считают некомпетентными муниципальные службы отлова. Другие видят причиной «собачьего вопроса» безответственность самих людей. Но пока законодатели, правоохранительные органы, эксперты и зоозащитники ищут способы, как решить проблему, большинство горожан волнует конкретный вопрос: что делать, чтобы здесь и сейчас избавиться от собаки или целой своры агрессивных псов?





В начале этой недели в редакцию ИА «Высота 102» поступил очередной сигнал о стае беспризорных животных возле бывшего кинотеатра «Старт» в Тракторозаводском районе Волгограда. Коричневые, палевые, черные с белым – ровно 10 псов и собак всех мастей поселились между магазином и ларьком в непосредственной близости от жилых домов. Мимо них каждый день с опаской проходят взрослые и дети, а у некоторых местных жителей есть серьезные основания бояться и сторониться стаи. Волгоградец Геннадий, проживающий на улице Баумана, менее полугода назад подвергся нападению бродячих животных и до сих пор проходит курс вакцинации от бешенства.

Волгоградцы считают, что раз свора прочно обосновалась возле супермаркета, то нога сотрудников муниципальной службы отлова здесь давно не ступала. Однако работники МБУ «Северное» были в Тракторозаводском районе буквально неделю назад. По заявкам жителей они обследовали улицыТракторостроителей, Гороховцев, Академика Бардина, а также в поселки Забазный и Верхнезареченский, откуда забрали 11 бездомных собак. По заявке служба отлова на этой неделе приехала и к бывшему кинотеатру «Старт», сообщили ИА «Высота 102» в МБУ «Северное».





По словам главного ветеринарного врача муниципальной службы отлова Гули Горбуновой, каждый день на базу привозят 20-30 бездомных собак. По федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» пойманным собакам предстоит переждать 10-дневный карантин, затем их вакцинируют, стерилизуют и чипируют. Все эти процедуры занимают 21 день. «После этого собак возвращают в естественную среду обитания, при условии, что они во время пребывания на базе не проявляли немотивированную агрессию по отношению к человеку. Животных также не отвозят обратно к социальным учреждениям, рядом с которыми их поймали, а оставляют их на соседней территории», – рассказала Гуля Горбунова.





Такой порядок обращения с бездомными животными действует не только в Волгограде, но и во всех городах и регионах России. Сейчас на базе службы отлова МБУ «Северное» временно находятся 320 собак. Практически каждый день происходит их ротация: на место отпущенных на улицу привозят новых, которым предстоит пройти предписанные законом процедуры. В вольеры службы отлова бездомные псы попадают после заявок местных жителей.

Сообщить о безнадзорной собаке и целой стае псов можно следующим образом:

- по телефону 56-11-49 в рабочее время с понедельника по пятницу;

- по адресам электронной почты otlov34@yandex.ru (МБУ «Северное») и Gh_Gh@volgadmin.ru (департамент городского хозяйства администрации Волгограда).

В заявке по телефону или письменно необходимо обязательно указать адрес контактный телефон, конкретное место обитания бродячих животных и их количество. Если бездомная собака проявляет агрессию и нападает на людей, служба отлова выезжает за ней вне очереди.