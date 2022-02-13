Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов высказался о необходимости защиты людей от агрессивных собак. Выход он видит в эвтаназии. Эту точку зрения Андрей Гимбатов озвучил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Волгограде в программе «Особое мнение». В частности, он подчеркнул, что это «серьезная проблема, которая есть не только в Волгограде, но и в стране». «Закон, который мы приняли о гуманном обращении с животными, он хороший. Получается, мы защитили собак от агрессивных людей. А теперь нам нужно сделать так, чтобы защитить людей от агрессивных собак. Моя позиция по этой позиции такова: однозначно мы должны агрессивных собак… применять к ним эвтаназию. Потому что люди должны ходить спокойно и безопасно по городам», - заявил он.
Как считает Андрей Гимбатов, в регионе по разным подсчетам около 20-30 тысяч бродячих собак. «Чтобы заработала система стерилизации, нужно стерилизовать 80% сук, которые составляют эту популяцию. Это невозможно просто физически сделать. Дело даже не в финансировании. Их же нужно поймать, на карантин отвезти, стерилизовать. Есть методики по выявлению агрессивных собак. И они должны быть в законе прописаны - какую собаку должны признать агрессивной, какая должна быть процедура этой эвтаназии, через какое время, чтобы никто не злоупотреблял, чтобы неагрессивные собаки не попали», - сказал он. При этом депутат отметил, что должно быть предусмотрено финансирование этой деятельности муниципалитета.
Напомним, после страшной трагедии в одном из сел Забайкалья, где семилетнюю девочку загрызли насмерть бродячие собаки, все чаще стали раздаваться призывы к расправе над беспризорными животными. С предложением поменять законодательство в этой сфере выступали председатель СК РФ Александр Бастрыкин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По мнению спикера парламента, произошедшее обнажило давно существующую проблему.
«Возникшая полемика имеет две крайности. Одни говорят: виноваты только животные. Другие — что не надо ничего делать. Но совершенно очевидно: решение предстоит найти, не руководствуясь этими позициями. Именно из‑за нашей безответственности появляются бродячие собаки, выброшенные их владельцами. Представители местных органов власти не считают эту проблему для себя приоритетной. Количество бездомных собак увеличивается», – сказал Володин.
Он также обратил внимание на отсутствие региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия. При этом Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах.
Закон об ответственном обращении с животными был принят в России 2018 году. Он запрещал убийство беспризорных собак, которое процветало до принятия этого закона. При этом многих животных уничтожали под предлогом их агрессивности, хотя таковыми они не являлись. Сейчас животных отлавливают, стерилизуют и возвращают в среду обитания. Но в последнее время проблема бездомных собак обострилась.
В регионе участились случаи отравлений и отстрел
а бездомных животных.
При этом, как ранее сообщало ИА "Высота 102", эксперты считают
, что решение этого вопроса есть. Например, основатель приюта для бездомных животных «Дина» Анжела Макарова предлагает ужесточить контроль для владельцев домашних животных по примеру некоторых европейских стран: в частности, чтобы они обязательно стерилизовали своих питомцев, если не собираются профессионально заниматься разведением, что в той же Германии очень дорого.
«В западных странах питомца зачастую берут в семью из приюта, а не из питомника. У нас же, по сути, сейчас идет перепроизводство животных-компаньонов – их покупка по карману многим людям, и большинство идет за котенком или щенком именно к заводчикам. Поэтому мое мнение – нужно на время запретить разводить питомцев, сделать это строго регламентированным видом деятельности. И тогда переполненные приюты наконец-то начнут пустеть, как и населенные бездомными собаками улицы», - считает Анжела Макарова.