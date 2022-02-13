



Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов высказался о необходимости защиты людей от агрессивных собак. Выход он видит в эвтаназии. Эту точку зрения Андрей Гимбатов озвучил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Волгограде в программе «Особое мнение». В частности, он подчеркнул, что это «серьезная проблема, которая есть не только в Волгограде, но и в стране». «Закон, который мы приняли о гуманном обращении с животными, он хороший. Получается, мы защитили собак от агрессивных людей. А теперь нам нужно сделать так, чтобы защитить людей от агрессивных собак. Моя позиция по этой позиции такова: однозначно мы должны агрессивных собак… применять к ним эвтаназию. Потому что люди должны ходить спокойно и безопасно по городам», - заявил он.

«Возникшая полемика имеет две крайности. Одни говорят: виноваты только животные. Другие — что не надо ничего делать. Но совершенно очевидно: решение предстоит найти, не руководствуясь этими позициями. Именно из‑за нашей безответственности появляются бродячие собаки, выброшенные их владельцами. Представители местных органов власти не считают эту проблему для себя приоритетной. Количество бездомных собак увеличивается», – сказал Володин.

Он также обратил внимание на отсутствие региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия. При этом Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах.