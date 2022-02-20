В Санкт-Петербурге задержали убийцу волгоградки из интим-бутика











Убийцей волгоградки, работавшей продавцом в питерском секс-шопе, оказался 30-летний житель северной столицы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Преступника задержали сегодня, 20 февраля, через два дня после убийства женщины.

Напомним, сообщение о драме, разыгравшейся в одном из бутиков по продаже товаров для интимных утех, поступило в УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга поздним вечером 18 февраля. Полицию вызвала сама 33-летняя продавщица, к тому моменту истекающая кровью. Женщина рассказала, что ранения ножом ей нанес один из покупателей. К сожалению, спасти несчастную не удалось – она скончалась от полученных травм и потери крови до приезда бригады скорой помощи. По данным Telegram-каналов, убитая является уроженкой Волгоградской области, которая переехала в Питер несколько лет назад. Волгоградка погибла за день до своего дня рождения – 19 февраля ей исполнилось бы 34 года.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили личность нападавшего. Им оказался 30-летний местный житель. Сегодня оперативники угрозыска задержали подозреваемого его по месту жительства, – сообщили в питерском Главке. – Мужчина признался, что намеревался совершить грабеж и специально дожидался позднего вечера, но когда во время нападения продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку, он напал на нее с ножом.

В настоящее время задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Видео: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.