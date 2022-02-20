Грабитель зарезал волгоградку в интим-бутике Санкт-Петербурга





В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства 33-летней женщины в одном из магазинов на улице Дыбенко. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. По данным Telegram-канала «Плохие новости 18+», погибшая женщина была уроженкой Волгоградской области и приехала в Санкт-Петербург несколько лет назад. Она работала продавщицей в магазине интим-товаров, в субботу ей исполнилось бы 34 года.

Напавший на волгоградку зашел в интим-бутик поздно вечером, пару минут постоял у прилавка, пока женщина консультировала его по ассортименту. Затем мужчина выхватил нож и несколько раз ударил им продавщицу в грудь, схватил две коробки с открытой полки и выбежал из магазина.

– В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, – говорится в официальном сообщении ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. – Расследование продолжается.