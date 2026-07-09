В Москве суд снял арест с подшипниковой империи экс-депутата Савченко





9 июля Лефортовский суд Москвы вынес определение по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к волгоградскому экс-депутату Олегу Савченко, а также его родственникам и связанным с ним бизнесменам. Решением судьи Щукина И. А. отменён арест, наложенный по требованию надзорного органа на имущество, которое могло быть получено незаконным путём.

- Исковое заявление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации к Рудецкому Игорю Вячеславовичу, Костычеву Игорю Владимировичу, Савченко Георгию Олеговичу, Савченко Олегу Владимировичу об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, оставить без рассмотрения. Отменить принятые судом меры по обеспечению иска, - говорится в документе, с которым удалось ознакомиться редакции.

Решение суда подлежит немедленному исполнению и обосновывается несоблюдением надзорным ведомством неких неназванных антикоррупционных требований.

Напомним, как ранее сообщала редакция, иск Генпрокуратуры был принят к рассмотрению Лефортовским судом Москвы ровно месяц назад, 9 июня. По мнению ведомства, оставивший в 2003 году пост директора «Европейской подшипниковой корпорации» Олег Савченко в последующие периоды использовал депутатский мандат для лоббировать бизнес-интересов родных предприятий. В числе прочего арест затронул предприятия ОАО «ЕПК Самара» и ООО «ЕПК Кузница».

Фото из архива ИА «Высота 102»